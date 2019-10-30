الادعاء العام يطلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة من دون مسوغ

بغداد – الصباح الجديد:

طلب جهاز الادعاء العام، امس الأربعاء، من محاكم التحقيق اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة بدون مسوغ قانوني.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أنه “بناء على كتاب لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي فان جهاز الادعاء العام سيكلف محاكم التحقيق اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة بدون مسوغ قانوني”.

وأضاف البيان أن ذلك سيشمل “سواء كانوا اشخاصا بصرف النظر عن مناصبهم أو الاحزاب السياسية”.