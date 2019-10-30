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“القضاء الأعلى” يقضي بالتحقيق مع النواب المطلوبين دون مفاتحة البرلمان

شؤون عراقية
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بغداد/ اعلام القضاء
ذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “مجلس القضاء الأعلى اصدر إعماما لكافة المحاكم بتنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والاداري دون الحاجة الى مفاتحته بغية مفاتحة مجلس النواب بخصوص رفع الحصانة”. بعد ان صوت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والاداري.
واشار البيان الى تأكيد مجلس القضاء الاعلى على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض او الاستقـدام.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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