450 ألف طالب يؤدون الامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التربية، ان 450 ألف طالب وطالبة موزعين على 4644 مركزاً امتحانيا سيتوجهون، اليوم الأحد، لأداء الامتحانات النهائية الوزارية للمرحلة المتوسطة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “عدد الطلبة الذين سيتوجهون، اليوم، لأداء الامتحانات النهائية الوزارية للمرحلة المتوسطة الصف الثالث متوسط للعام الدراسي 2017- 2018 يبلغ 450 ألف طالب وطالبة موزعين على 4644 مركزاً امتحانياً في عموم العراق”.

وأضاف ان “الوزارة أكملت كافة استعداداتها الفنية واللوجستية لإنجاح العملية الامتحانية للمرحلة المتوسطة عن طريق طباعة الاسئلة وتوفير المستلزمات الامتحانية للطلبة وإصدار التوجيهات والتعليمات السنوية إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة والتي على ضوئها شكلت اللجان الفرعية التي بدورها تُراقب سيرها في تلك المراكز”.

واشار الى ان “هناك تنسيقا كبيرا مع الجهات الأمنية المختصة لتوفير الحماية للمراكز الامتحانية خلال مدة الامتحان، وهو سياق معمول به سنوياً”.