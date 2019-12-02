خلاف مالي يؤجل الاتفاق بين إدارة ميلان و زلاتان إبراهيموفيتش

روما ـ وكالات:

فشلت إدارة نادي أي سي ميلان الإيطالي في التوصل لإتفاق مع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ينتقل بموجبه إلى صفوف الفريق مع بداية النصف الثاني من منافسات الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية بأن هناك خلافاً مالياً بين النادي واللاعب تسبب في عرقلة التوصل إلى اتفاق مرضي بين الطرفين، في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الذي سيجمعهما في غضون الايام القليلة القادمة.

وقدمت إدارة النادي الإيطالي إلى المخضرم السويدي عقداً يمتد حتى شهر حزيران من عام 2020 مقابل ستة ملايين يورو ، في حين يطلب اللاعب الحصول على 9 ملايين يورو لنفس المدة. هذا وينقضي عقد إبراهيموفيتش مع نادي لوس أنجلوس غلاكسي الأميركي الشهر القادم ، مما يجعله حراً من أي التزام ، وهو ما حفز إدارة ميلان على استقطابه ، لأنها ترى فيه اللاعب القادر على تقديم الإضافة الفنية اللازمة للفريق ، خاصة ان التشكيلة الحالية يطغى عليها عنصر اللاعبين الشباب الذين يحتاجون الى خبرة «السلطان السويدي».