ندوات عن ترشيد الكهرباء وتشغيل محطة المدينة الرياضية الجديدة والصيانة الخاصة بفصل الشتاء

الصباح الجديد تتابع عددا من أنشطة المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب

البصرة _ سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من أنشطة وفعاليات المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب بالتنسيق مع قسم العلاقات والاعلام في المديرية .

اهداف وطرق ترشيد الطاقة الكهربائية

فمن اجل ترسيخ ثقافة الترشيد في استعمال الطاقة الكهربائية اقام قسم العلاقات والاعلام في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب وبالتنسيق مع قسم التدريب في مقر الشركة ندوة تثقيفية للمحاضر عبد الزهرة ابراهيم طالب في اهداف وطرق ترشيد الطاقة الكهربائية لمنتسبي مقر الشركة الجدد .

وتضمنت الندوة شرح الغاية والنتائج التي يمكن تحقيقها من خلال الترشيد في استعمال الطاقة الكهربائية الى جانب استعراض طرق الترشيد المثلى ، كذلك تناولت الندوة ضرورة حث المواطن على التعاون مع ملاكات الكهرباء كونه مسهما اساسيا في ديمومة عمل المنظومة ، من خلال نشر الوعي المجتمعي في الترشيد وعدم الاسراف في استعمال الطاقة وخاصة بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في الوصول الى التجهيز شبه الكامل بالطاقة الكهربائية في اغلب مناطق محافظة البصرة والمنطقة الجنوبية نتيجة المشاريع.

نصب وتشغيل محطة المدينة الرياضية المتنقلة

وبمتابعة واشراف المدير العام المهندس زياد علي فاضل انجزت ملاكات نقل الطاقة في الجنوب / شبكات شمال البصرة مشروع نصب وتشغيل محطة المدينة الرياضية المتنقلة الجديدة ١٣٢/٣٣ ك ف سعة ٢٥ ام في اي وتمكنت من اكمال العمل و اجراء التشغيل التجريبي عليها بنجاح .

اذ انجزت ملاكات قسم الصيانة والفحص في شبكات شمال البصرة مشروع نصب وتشغيل محطة المدينة الرياضية المتنقلة نوع مدينشيا يابانية المنشأ جهد ١٣٢ / ٣٣ ك ف سعة ٢٥ أم في أي ونجحت من اجراء التشغيل عليها .

وتعمل المحطة الجديدة على تغذية جزء من منطقة القبلة ومدينة الامل السكنية ، ويأتي هذا العمل ضمن خطة مشاريع ٢٠١٩ الهادفة لحل الاختناقات وزيادة ساعات التجهيز والخاصة بمحافظة البصرة .

يذكر ان ملاكات الشركة انجزت في وقت سابق العمل في مشروع نصب مداخل المتنقلة ١٣٢ ك ف الجديدة على خط خورالزبير ٤٠٠ – ابو فلوس ١٣٢ ك ف رقم ١ .

صيانة خط العمارة

وواصلت ملاكات صيانة الخطوط في شبكات الجنوب الشرقي العمل على صيانة خط العمارة ٤٠٠ – جنوب العمارة ١٣٢ ك ف في محافظة ميسان .

وتضمنت الاعمال استبدال العوازل الزجاجية المتضررة وإزالة مغادرات اضافة لمعالجة الاسلاك على طول مسار الخط ، ويأتي العمل ضمن الخطة الفصلية التي اعدتها الشركة والخاصة بفصل الشتاء وموسم الامطار .

تأهيل مشرك القوى في محطة الناصرية القديمة

وباشرت ملاكات نقل الطاقة في الجنوب /شبكات الجنوب الغربي العمل على تأهيل مشرك القوى في محطة الناصرية القديمة ١٣٢ ك ف ضمن اعمال خطة ٢٠١٩ .

وتشمل الاعمال تأهيل واستبدال مشرك القوى ١٣٢ ك ف في محطة الناصرية القديمة الثانوية ، حيث باشرت الملاكات العمل من خانات الخط الذي سيربط بين محطتي التوليد الجديدة ومحطة الناصرية القديمة التحويلية ، بهدف تهيئة الخط لمواكبة تشغيل محطة التوليد المركبة الجديدة .

ويأتي العمل ضمن خطة ٢٠١٩ الهادفة لفك الاختناقات وزيادة ساعات التجهيز في محافظة ذي قار