شركة “الفارس” تعلن عن دوراتها التدريبية للعام الحالي لتطويـر قدرات منتسبيهـا

“التعدينية” تقيم ورشة عمل لزيادة كفاءة منتسبيها في مجال أدارة الجـودة

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلـن مدير عام شركة الفارس العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس حامد عواد محمد عن الدورات التي أقيمت خلال الفترة من 1/1/2019 ولغاية 31/8/2019 وشملت دورات داخلية ودورات خارجية .

ولفت المدير العام الى ان مجموع الدورات الداخلية بلغ (٢٢) دورة بمشاركة (٧٦٤) منتسبا تضمنت الاختصاصات الفنية بواقع (٨) دورات وبعدد (671) مشاركا والاختصاصات الإدارية بواقع (٤) دورات بمشاركة (٩٣) منتسبا ، مضيفاً بأن الدورات الخارجية بلغت (٢٣) دورة بمشاركة (30) منتسبا بالاختصاصات الفنية بواقع (12) دورة بمشاركة (12) منتسبا وبالاختصاصات الادارية بواقع (11) دورة بمشاركة (18) منتسبا ، مؤكداً حرص الشركة على أستمرار نشاط التدريب لتطوير المهارات الفنية والإدارية لمنتسبيها .

كما أعلنـت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن انشطتها في مجال تحسين وتطوير كفاءة وقدرات منتسبيها .

وقال مصدر مخول في الشركة ان قسم أدارة الجودة في الشركة أقام ورشة عمل للمدققين الداخليين في مقر الشركة تضمنت مفردات التدقيق لزيادة كفاءة المدققين وتحديد المعلومات في إجراء التدقيق الحديث للمحافظة على شهادة الجودة لمنتجات الشركة واستكمال عمليات التأهيل للمواقع التي لم تحصل على شهادة الجودة ، مضيفاً بأن قسم الاستخراج المعدني نظم هو الاخر محاضرة علمية حول عمليات إكمال وإنتاج آبار النفط بحضور الملاك المتقدم في الشركة ، مؤكداً حرص الشركة على تنظيم الدورات وورش العمل لتطوير قدرات ومهارات منتسبيها واكسابهم الخبرات المطلوبة في شتى المجالات .

الى ذلك حصل مركز بحوث ابن البيطار التابع الى هيئة البحث والتطوير الصناعي إحـدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن على براءة الاختراع الموسومة تحضير ودراسة المشتقات الطبيعية كمضادات للسرطان.

وأشـار الباحث فارس عبد الكاظم الى تحضير عدد من المشتقات الطبيعية المستخلصة من نبات القرنفل والتي تم تشخيصها بأستعمال الاجهزة المختبرية (HNMR , UV, FTIR) أضافـة الى دراسة فعالية هذه المشتقات تجاه العديد من الخلايا السرطانية المزروعة داخل وخارج جسم الكائن الحي وبثلاثة أنـواع من الخطوط السرطانية ( خلايا سرطان الغدة اللبنية ، خلايا سرطان عنـق الرحم ، خلايا سرطان الخلية العضلية البشرية ) وقد أثبتـت النتائج ان لهذه التراكيز التأثير السام لخلايا السرطان المختارة وتميزت كمركبات ذات تأثير انتقائي تثبيطي للانواع الثلاثة من الخلايا وليس لها تأثير على الخلايا الطبيعية .

واوضح الباحث أن المشتقات اظهرت نشاطاً مضاداً للخلايا خارج الجسم وبمعدل يتراوح بين (76-79-92%) لخلايا سرطان الغدة اللبنية والخلايا العضلية وخلايا سرطان عنق الرحم على التوالي كما اظهرت نشاطاً مضاداً لنمو الورم داخل جسم الكائن الحي بمقدار 56% وبنسبة تصاعدية بمرور الوقت تصل الى 82 % . من جانبها تواصل الشركـة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونيـة إحـدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز دوائر الدولة بمواد مختلفة الأنواع على وفق العقود المبرمة معها.

وأفـاد مدير عام الشركة المهندس سفيان فوزي شعلان أن الشركة باشرت بتنفيذ عقدها مع شركة نفط الشمال لتجهيزها بكمية تبلغ (45) الف سيل الختم حسب المواصفات المنصوص عليها والفترة المحددة في العقد ، مضيفاً بأن للشركة عقد آخر مع محطة كهرباء الناصرية البخارية لتجهيزها بمراوح سحب الغازات (IDF) وبعدد (8) قطع حسب المواصفات والشروط المطلوبة في العقد مع تقديم شهادة فحص المعادن ومناطق اللحام وشهادة موازنة الجزء الدوار إلى الجهة المستفيدة على ان يتم التنفيذ خلال الفترة المتفق عليها ضمن العقد .

وأشـار المدير العام الى عقد الشركة المبرم مع وزارة الاعمار والإسكان والمتضمن تجهيزها بمولدات مختلفة القدرات منها واحدة بقدرة ( 650 KVA ) واثنان بقدرة ( ١٢٥٠ KVA ) أضافـة الى مفتاح تحويل تلقائي ATS نوع ABB سعة ( 2000A ) وأربعة سعة ( 1250A ) ، مؤكداً ان للشركة سمعة طيبة لدى القطاعين العام والخاص في تنفيذ جميع العقود حسب المواصفات القياسية كونها تمتلك القدرة والإمكانات للعمل وتلبية رغبات الجهات المستفيدة .