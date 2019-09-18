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  • “سائرون “: 13 من رؤساء الكتل البرلمانية يمتلكون جنسيات غير عراقية

“سائرون “: 13 من رؤساء الكتل البرلمانية يمتلكون جنسيات غير عراقية

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
اعلن تحالف “سائرون” المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السعي لتشريع قانون مزدوجي الجنسية في جلسات الفصل الحالي لتخيير المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين بين الاستقالة او الجنسية المكتسبة ، مبينا “ان 13 من رؤساء الكتل البرلمانية يمتلكون جنسية مزدوجة “. وقال النائب عن التحالف امجد العقابي في تصريح صحفي :” ان الدستور الاتحادي يحظر على من يمتلكون جنسية مكتسبة تولي مناصب رفيعة في الدولة العراقية ، وهذا كان دافعا لنا للسعي لتفعيل هذه المادة الدستورية “. واضاف النائب العقابي :” ان الدورات البرلمانية السابقة لم تكن لديها رغبة واهتمام لاقرار القانون…

لكن هذه الدورة فيها جدية حقيقية لتشريعهلتخيير المسؤولين بين التخلي عن جنسياتهم المكتسبة او الاستقالة «.
واوضح النائب العقابي :» ان بعضا من الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية في الدورات السابقة هي من تعمدت تعطيل أو تأخير تشريع هذا القانون ، بسبب ان اغلب الوزراء ورؤساء الكتل كانوا ممن يمتلكون جنسيات غير عراقية».
وتابع العقابي بالقول ان «اغلب وزراء الحكومة الحالية يمتلكون جنسيات غير عراقية مكتسبة ويمارسون اعمالهم بشكل طبيعي دون وجود اي رادع قانوني او دستوري يحاسبهم على هذا الانتهاك لبنود الدستور»، مبينا :» ان هناك 13 او 14 رئيس كتلة في الدورة البرلمانية الحالية يمتلكون جنسية مكتسبة غير عراقية»

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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