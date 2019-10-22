مجلس التعليم الاهلي يناقش خطة القبول والطاقة الاستيعابية

تعديل ترشيح الطلبة المقبولين السنة الدراسية 2019/2018

بغداد _ الصباح الجديد :

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل خلال ترؤسه للجلسة السادسة لمجلس التعليم العالي الاهلي أن الهدف الاكبر في هذه المرحلة هو الارتقاء بمستوى التعليم الاهلي في العراق، وحتمية تحقيقه للرصانة العلمية، وتحسين جودة أدائه العلمي والاداري.

وتم خلال الجلسة مناقشة خطة القبول في الجامعات والكليات الاهلية للعام الدراسي 2019-2020 ، وبضمنها إجراءات إحتساب الطاقة الاستيعابية، والحدود الدنيا في قبول الطلبة، والمنحة المجانية.

وبيّن الوزير ان اللجان التخصصية التي شكلتها الوزارة لرصد مستويات الاداء والبنى التحتية للاقسام الطبية في التعليم الاهلي -على سبيل المثال- وقفت على مستويات كبيرة من الخلل، بينها النقص الحاد في الالقاب العلمية، وفي التخصصات بتلك الاقسام.

وأكد الوزير ان الطاقة الاستيعابية يجب ان تعتمد على حجم البنى التحتية المتوفرة، عدد التدريسيين لكل طالب، وعدد الالقاب العلمية الموجودة في الملاك التدريسي، الى جانب عدد المختبرات وماهيّة الاجهزة المختبرية المتوفرة فيها، والمساحات والقاعات الدراسية والفضاءات والملاعب الرياضية المتاحة للطلبة.

كما حث الوزير خلال الاجتماع على اهمية إيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية للملاكات التدريسية ، سيما المتعاقدين منهم، وضرورة رفع الغبن والتعسف عنهم ، مؤكداً ان رئاسة الوزراء اوعزت بضرورة ايجاد (انموذج تعاقدي موحد للتدريسيين ) يصار لإعتماده في جميع الجامعات والكليات الاهلية في العراق.

على صعيد متصل أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تعديل ترشيح الطلبة المقبولين للسنة الدراسية 2019/2018 وقبول خريجي السنة الدراسية 2018/2017.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور إيهاب ناجي عباس إن وزارة التعليم أعلنت قوائم بأسماء الطلبة المعدل ترشيحهم من والى الكليات/ المعاهد، مؤكدا منح الحق للطلبة بالعودة إلى قبولهم المركزي خلال ثلاثة أيام من إعلان نتائج تعديل الترشيح على ان يكون مسجلا في الكلية او المعهد المقبول فيه مركزيا للسنة الدراسية السابقة.

واكد المدير العام ان قوائم تعديل الترشيح للقناة العامة قد ضمت 7619 طالبا ، فيما تم قبول 4156 طالبا من خريجي السنة الدراسية السابقة 2018/2017 ضمن القناة.

واضاف ان قوائم تعديل الترشيح لـ ( ذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) قد ضمت 319 طالبا ، فيما ضمت قوائم تعديل الترشيح لـ ( ذوي شهداء الحشد الشعبي) 23 طالبا ، مشيرا الى ان قوائم تعديل الترشيح لـ (ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل) بلغت 103 طلاب .

واوضح المدير العام بالنسبة الى قوائم الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2018/2017 لـ( ذوي شهداء الحشد الشعبي) المقبولين في الجامعات قد بلغت 12 طالبا ، فيما بلغ عدد المقبولين من خريجي السنة ذاتها لـ(ذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) 189 طالبا ، فضلا عن قبول 42 طالبا من ( ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل) للسنة الدراسية 2018/2017 .

من جانبها أطلقت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على الدراسات المسائية في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2019/2020.

وقال المدير العام إن وزير التعليم وافق على إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على الدراسات المسائية في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2019/2020.

وأضاف المدير العام ان بإمكان الطلبة الاطلاع على الإرشادات والتعليمات الخاصة بالتقديم من خلال فتح الاستمارة الالكترونية في الموقع الرسمي للوزارة ومراجعة اقرب جامعة او كلية لغرض تفعيل الاستمارة والمصادقة عليها.