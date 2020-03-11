سارة سلامة بطلة لمسلسل “كتف قانوني”

الصباح الجديد – متابعة:

تشارك الفنانة المصرية سارة سلامة في مسلسل “كتف قانوني” والذي من المقرر ان يعرض في موسم رمضان المقبل برغم بعض العراقيل التي اشايع بعدها تأجيلها الى ما بعد رمضان، ويشارك في العمل والدها أحمد سلامة. المسلسل تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.

وعملت سارة سلامة في بداية حياتها في عدد كبير من الإعلانات لصالح شركات فودافون وبيبسي، ثم انتقلت للعمل في مجال التمثيل منذ عام 2012 من خلال الدراما التلفزيونية، في مسلسل “الهروب” مع الفنان كريم عبد العزيز، والمخرج محمد علي.

وكان عام 2013 عاما مزدهر في مسيرتها الفنية اذ شاركت في مسلسل “موجة حارة” من إخراج محمد ياسين، ومسلسل “الكبير أوي” الجزء الثالث من إخراج هشام فتحي، ومسلسل “اسم مؤقت” من إخراج أحمد نادر جلال ومسلسل “ربيع الغضب” من إخراج محمد فاضل. كما شاركت في فيلم “حصلنا الرعب” مع مجموعة من الفنانين الشباب ومن إخراج طارق عبد المعطي.