«الالكترونية» تجهز دوائر الدولة بمنتجاتها من المكيفات المركزية وتراكيب الانارة

«التعدينية» تجهز القطاعين العام والخاص بمنتجاتها المختلفة

بغداد _ الصباح الجديد :

جهزت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن دوائر الدولة بمنتجاتها من المكيفات المركزية وتراكيب الانارة.

وقال مدير عام الشركة المهندس سعدي هاشم قاسم ان الشركة ابرمت عقدا مع شركة مصافي الشمال (مصفى الصمود) لتصنيع وتجهيز مكيفات مركزية عدد 2 لبناية سيطرة المراجل البخارية / طاقة الدهون وحسب المواصفات الفنية المطلوبة وبمدة تنفيذ(٩٠) يوما مع النقل وبفترة ضمان (٣٩٥) يوما ، مؤكدا أن مصنع المكيفات المركزية مستعد لتجهيز جميع دوائر الدولة بأجهزة التبريد المركزية مع النصب والصيانة الموقعية الى جانب امكانياته في التأهيل وصيانة أجهزة التبريد بجميع أنواعها وبملاك فني متخصص.

واضاف المدير العام انه في السياق ذاته قامت الشركة بتجهيز شركة توزيع كهرباء كربلاء بتراكيب إنارة صوديوم (٤٠٠) واط لانارة الشوارع وبعدد (٤٧٠) تركيبة وبمدة زمنية قياسية بلغت (48) ساعة ، مبديا استعداد الشركة لتلبية جميع الطلبات التي ترد اليها من شركات ومديريات وزارة الكهرباء وجميع الجهات الاخرى لتجهيزها بشتى منتجاتها الرصينة والمتميزة لاسيما تراكيب الإنارة الصوديوم والانارة الموفرة للطاقة (اللد).

على صعيد متصل جهزت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن القطاعين العام والخاص بمنتجاتها المتنوعة خلال شهر ايلول الماضي.

وقال مصدر مخول في الشركة إن الشركة حققت خلال الشهر المذكور مبيعات بلغت مليارا و(845) مليون دينار عن تجهيز وتسويق منتجاتها المتنوعة شملت الكات باك بأنواعه بكمية (72) طنا لصالح امانة بغداد وشركة هانوا الكورية والملح الخام بكمية (10) الاف طن لصالح شركتي نفط ميسان ونفط الجنوب اضافة الى تجهيز القطاعين العام والخاص بالنتروجين المسال بكمية (30) م3 وزيوت صناعية وهيدروليك ومضاف خرساني بكمية (20) طنا ومنتج قير الاكساء المطور بأنواعه بكمية (1329) طنا وبرايم كوت بأنواعه بكمية (9590) طنا والرمل القياسي بكمية (1,420) طنا وكاربونات الكالسيوم (فلر اصباغ) بكمية (303) اطنان والصوف الصخري سائب بكمية (500) م2 وزيوت غير نقية بكمية (37) طنا وراتنج صلب نوفولاك بكمية (433) كغم وقير التسطيح بكمية (1) طن فضلا عن إنتاج المضافات الكيميائية الخاصة بمياه تغذية أبراج التبريد والمراجل البخارية بكمية (1,8) طنا وتجهيزها للقطاع الخاص وغيرها من المنتجات الاخرى.