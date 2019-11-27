  • الأربعاء , 27 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • المالية النيابية تعتزم رفض اي اتفاقية مع كردستان على حساب المحافظات الجنوبية

المالية النيابية تعتزم رفض اي اتفاقية مع كردستان على حساب المحافظات الجنوبية

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
رفض عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو امس الاربعاء، اعادة العمل باتفاقية النفط مع اقليم كردستان خلال موازنة 2020 ، مبينة ان اللجنة سترفض اي اتفاقية تمنح الاقليم مخصصات مالية اضافية على حساب المحافظة الجنوبية.
وقال القدو في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “اي اتفاق سياسي مع اقليم كردستان سيفشل بسبب عدم التزامهم بالبنود كما حصل في السنوات الاخيرة”.
واضاف ان “اللجنة المالية سترفض اي موازنة تتضمن رفع حصة اقليم كردستان اكثر من 12 % او تتضمن بنود اتفاقية مستنسخة عن سابقاتها لتسلم بغداد 250 الف برميل نفط مقابل تسليم الحكومة الاتحادية الاموال لكردستان”.
واوضح القدو “اننا لن نسمح باعادة منح امتيازات مالية للمحافظات الشمالية على حساب المحافظات الجنوبية والوسطى كما جرت العادة”.
وكان أعضاء في لجنة المالية النيابية أكدوا في تصريحات سابقة أن اتفاقات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي النفطية مع كردستان لايمكن القبول بها اذ يجب تحقيق العـدالة والمسـاواة بيـن جميـع المكونـات.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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