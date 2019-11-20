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24 عملاً في«الشيخ زايد للكتاب» ضمن قائمتها الطويلة..

ثقافة
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لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة.. بمشاركة العراق

الصباح الجديد ـ وكالات:
كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة بدورتها الرابعة عشرة (2019 – 2020)، إذ تتضمن 24 عملاً لكتاب من 10 دول عربية.
المؤلف الشاب
تتضمن القائمة الطويلة للمؤلف الشاب 11 عملاً، تم تصفيتها من 498 مشاركة تلقتها الجائزة لهذا الفرع، وتأتي أعمال القائمة الطويلة لمؤلفين شباب من 6 دول عربية هي؛ الإمارات، العراق، السعودية، الكويت، مصر، وسلطنة عُمان. تشتمل القائمة الطويلة لهذا الفرع على سبعة نصوص أدبية، وعملين على شكل أطروحات علمية، وعمل واحد عن الفنون والدراسات النقدية وعمـل شعـري واحـد.
تتضمن النصوص الأدبية العناوين التالية، «كل الأشياء» للكاتبة بثينة العيسى من دولة الكويت، والصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2017، و»درب الإمبابي» للكاتب محمد عبدالله سامي من جمهورية مصر العربية، والصادر عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات عام 2019، و»سجية غَسَقْ» للكاتبة نورة عبدالله الطنيجي من دولة الإمارات العربية المتحدة والصادر عن ثقافة للنشر والتوزيع عام 2018. كما اشتملت القائمة على رواية «عنكبوت في القلب» للكاتب محمد أبو زيد من جمهورية مصر العربية والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2019، و»عقدة الحدّار» للكاتب خليف الغالب من المملكة العربية السعودية والصادر عن دار أثر للنشر والتوزيع عام 2019، و»دفاتر فارهو» للكاتبة ليلى عبدالله من سلطنة عُمان والصادر عن منشورات المتوسط عام 2018، و»ناقة صالحة» للكاتب سعود السنعوسي من دولة الكويت والصادر عن الدار العربيـة للعلوم ناشرون عام 2019.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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