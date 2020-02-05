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رئيس الجمهورية لم يصادق قانون الانتخابات الجديد لخلوه من ملحق الدوائر الانتخابية

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
اوضح ائتلاف “النصر” سبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح على قانون الانتخابات الجديد ونشره بجريدة الوقائع الرسمية.
وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر في تصريح صحفي :” ان سبب عدم مصادقة صالح على قانون الانتخابات الجديد ،هو انتظاره ارسال ملحق يتعلق بتنظيم عمل الدوائر الانتخابية “، مبينة :” ان صالح سيصادق على قانون الانتخابات وملحق الدوائر الانتخابية بوقت واحد “.
واضافت :” ان رئاسة مجلس النواب اكملت الجداول المتعلقة بالدوائر الانتخابية وستعرضها للتصويت داخل مجلس النواب” ، مشيرة الى ان رئاسة البرلمان سترسل ملحق الدوائر الانتخابية لرئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليها بعد التصويت الذي سيتم خلال الفصل التشريعي الجديد”.
وكان مجلس النواب قد صوت، في وقت سابق، على تعديل قانون الانتخابات النيابية باعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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