منتخبنا الوطني يواجه كوريا الجنوبية اليوم بطموح الفوز

البطاقات الملونة والإصابة تبعد ثلاثة أسود وأدفوكات يعلن التحدي

متابعة ـ الصباح الجديد:

أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته لمباراة كوريا الجنوبية اليوم الخميس بتمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد، في افتتاح الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وخاضَ لاعبو منتخبنا الوطني الحصة التدريبية الأخيرة، أمس، على استاد سيئول كأس العالم، الملعب الرسمي لمباراة اليوم.. وسيغيبُ اللاعبان (سعد ناطق وهمام طارق) عن مباراة منتخب كوريا الجنوبية بسبب البطاقات الملونة، بينما سيغيب اللاعب (صفاء هادي) الذي تعرض لإصابةٍ في تدريبات يوم أمس، وتم تشخصيه من قبل طبيب المنتخب بالرنين بأنه مصابٌ بكدمةٍ في أسفل عظم الفخذ، وسيغيبُ بشكلٍ رسمي عن مباراة كوريا الجنوبية.

وأكدَ مدربُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، أنه بانتظار تحدٍ كبير لقيادة أسود الرافدين لمونديال قطر 2022. وقالَ ادفوكات، في المؤتمر الصحفي لمباراة كوريا الجنوبية اليوم الخميس :» سعيدٌ بالعودة لهذا البلد الجميل والملعب الرائع، ولكنني الآن بمهمة مع المنتخب العراقي ونطمح للتأهل الى كأس العالم، وهو تحدٍ كبير لي».

وأضافَ ادفوكات : اعتقد أن الفريق الكوري تطورَ بشكلٍ جيدٍ وكرة القدم في كوريا تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة، لديهم فريقٌ رائعٌ بسبب نوعية وإمكانيات الفريق، وبالرغم من ذلك لدينا ثقةٌ في فريقنا، وسنقدمُ مباراةً صعبةً أمام المنتخب الكوري. وأوضحَ الهولندي ادفوكات، مدرب منتخبنا الوطني: المشكلةُ الوحيدة لدينا هي ان انضمام بعض اللاعبين للمنتخب كان متأخرا، كان لدينا أسبوعان او ثلاثة فقط من أجل التحضير للمباراة، ولكنه أمرٌ اعتيادي لان لدينا فريقاً جيداً ويعملون بجهدٍ، والتحضير لمدة أسبوعين قصيرٌ جداً، لكن عندما رأيتهم يتدربون ظهروا بشكلٍ جيدٍ جداً.وختمَ مدرب منتخبنا الوطني حديثه في المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم: نحن فريقٌ محترفٌ، لذلك نرغب في لعب كرة قدم، ولا نحب تضييعَ الوقت، نحنُ هنا لتحقيق نتيجةٍ ايجابية.

من جانبه، أكدَ لاعبُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، علي عدنان، أن مباراة كوريا الجنوبية اليوم الخميس في افتتاح التصفياتِ الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022 لن تكون سهلةً، مؤكداً جاهزية منتخبنا الوطني لتحقيق نتيجة جيدة. وقالَ اللاعب علي عدنان، في المؤتمر الصحفي لمباراة كوريا الجنوبية: لقد تحضرنا جيداً لهذه المباراة، وأعتقد أنه ليس من السهلِ اللعب أمام أفضل الفرق في آسيا الآن، لكن فريقنا أيضاً جيد وجاهز لهذه المباراة.

وأضافَ عدنان: المدرب والملاك الفني استعدوا لهذه المباراة جيداً، وهي بالتأكيد مباراةٌ مهمةٌ لنا، والجميع في حالة تركيز، وأتمنى تحقيق نتيجة ايجابية اليوم.. وأشارَ عدنان، في جوابه عن أسئلة أحد الصحفيين الكوريين: «أنا سعيدٌ جداً لرؤية صديقي (إن بيوم هوانغ) غداً، وأيضا سعيدٌ باللعبِ ضده لأنها المرة الأولى التي ألعب فيها كخصمٍ له، لكن كما تعلم نحن لاعبون محترفون، وعندما نمثل منتخباتنا الوطنية الأمر يختلفُ تماماً.