إنريكي يستعيد لاعبين قبل مواجهة السويد اليوم في تصفيات المونديال

الاتحاد الفرنسي يكرم بنزيما

العواصم ـ وكالات:

أكمل المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم أمس الأربعاء جلسة المران الثانية والأخيرة في مدريد قبل السفر إلى السويد لخوض مباراة مهمة في المنافسة على صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 مساء اليوم الخميس.

وعاد إلى المران الجماعي للماتادور إينيجو مارتينيز وراؤول ألبيول وميكيل ميرينو، رغم أن الأخير شارك بشكل جزئي فقط في بداية التدريبات.. وبدأ اللاعبون الثلاثة المران خلال الأسبوع الجاري بعيدا عن زملائهم، وغابوا عن الجلسة المسائية ، وكما كان متوقعا من قبل الجهاز الفني، عادوا إلى ديناميكيات العمل الجماعي .. وأظهر أنيجو مارتينيز وراؤول ألبيول للمدرب لويس إنريكي مارتينيز أنهما في وضع يسمح لهما باللعب في قلب الدفاع اليوم الخميس في السويد، إذا قرر المدرب الاعتماد على أحدهما لتعويض غياب باو توريس الذي أخد قسطا من الراحة بعدما شارك في بطولة أمم أوروبا وأولمبياد طوكيو.

وأدت الآلام التي تعرض لها ميكيل ميرينو ووصل بها إلى المعسكر، إلى قيامه بعمل جزئي مع المجموعة، حسبما أفادت مصادر من الاتحاد.. وشارك لاعب وسط ريال سوسيداد مع زملائه في المنتخب في الجزء الأقل كثافة من المران، ثم تابع بعد ذلك خطة عمله الفردية.

وخلف الأبواب المغلقة، بدأ لويس إنريكي في تدرب لاعبيه على الجوانب التكتيكية بهدف تعزيز أداء «لا روخا» أمام السويد، على أساس التعادل السلبي في المواجهة الأخيرة مع نفس الفريق في يونيو/حزيران الماضي في المواجهة الأولى للمنتخبين في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

من جانب اخر، يرى جورجينيو لاعب وسط منتخب إيطاليا ،أن بلاده تواجه تحديات مختلفة عن تلك التي واجهتها خلال حملة التتويج بلقب يورو 2020.. وقال جورجينيو «الآن أصبحت الأمور صعبة، إيطاليا لم تعد مفاجأة، وصلنا للمكانة التي نستحقها، وكل من سيأتي لمواجهتنا سيلعب بطريقة مختلفة».وأضاف «بعد ما حققناه نشعر بالسعادة ، لكن علينا دائما أن نتحلى بالتواضع».وأكد جورجينيو أنه يركز على كل مباراة على حدة، حيث يلتقي الأزوري مع بلغاريا اليوم الخميس، ثم مع سويسرا وليتوانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتألق جورجينيو بشكل ملحوظ في الموسم الحالي، حيث توج مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن يقود إيطاليا للقب القاري بجانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.لكن اللاعب السابق لنابولي، رفض الحديث عن ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال «بشأن جائزة أفضل لاعب في العالم، فلتتحدثوا أنتم في هذا الأمر، أحاول أن اعيش اللحظة، يتبقى عدة أشهر على هذا القرار وأنا أفكر في الحاضر، أريد أن أستمتع باللحظة مع من حولي، لنرى ما سيحدث بعدها».

من جهة أخرى، كرم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اللاعب كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني.نال بنزيما جائزة الروح البرونزية على هامش تواجده في معسكر الديوك لشهر أيلول الجاري.. ويأتي تكريم مهاجم الملكي لإحرازه 4 أهداف لمنتخب فرنسا في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، التي توج المنتخب الإيطالي بلقبها.وهز كريم بنزيما شباك البرتغال بهدفين في الدور الأول، ثم ثنائية في منتخب سويسرا بمباراة دور الـ16.ويستعد مهاجم الملكي لقيادة هجوم فرنسا في 3 مباريات ضد البوسنة وفنلندا وأوكرانيا أيام 1 و4 و7 أيلول الجاري ، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.