نسعى لتقديم اجمل صورة عن الفن الخليجي

شهاب الجوهر في حوار مع (الصباح الجديد)

شفاء الكناني

شكلت الدراما الخليجية بعدا عربيا متميزا وتخطت الحدود الخليجية وصار يشار لها بالبنان، خاصة بعد تركيزها على القضايا الإجتماعية والأسرية الحيوية وبجرأة غير معهودة، ومن الفنانين من تركوا بصمة واضحة في الذاكرة العربية منهم الفنانة القديرة حياة الفهد وسعاد العبدالله والراحل عبدالحسين عبدالرضا، اضافة الى الفنانة ألهام الفضالة وشهاب جوهر وآخرون.

في حوارنا مع الفنان الكويتي شهاب الجوهر تحدث عن الفن الخليجي وقضاياه واعماله الجديدة وقال: “في البداية نحيي جمهورنا العربي والعراقي وله كُل الحبّ والإحترام ونقدم شكرنا على هذا النفس الطيب وهذا دليل على ان الفن يجمع الشعوب الراقية .

وعن ابرز القضايا التي يتم طرحها في الاعمال الدرامية والتي شكلت وتشكل فارقا في مسيرة الدراما الخليجية يقول: “نسعى الى تقديم صورة واضحة عن القضايا الأجتماعية سيما التي تخص شرائح كبيرة من المجتمعات ونحاول التقليل من المشكلات الإجتماعية منها مشكلة التنمر نتيجة حالة مرضية، وغيرها من القضايا التي تمس الإنسانية”.

بعد نجاحك في مسلسل امينة حاف مع الفنانة الهام فضالة، هل تخطط لمشروع فني جديد مشترك؟