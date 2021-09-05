نسعى لتقديم اجمل صورة عن الفن الخليجي

شهاب الجوهر في حوار مع (الصباح الجديد)
شفاء الكناني
شكلت الدراما الخليجية بعدا عربيا متميزا وتخطت الحدود الخليجية وصار يشار لها بالبنان، خاصة بعد تركيزها على القضايا الإجتماعية والأسرية الحيوية وبجرأة غير معهودة، ومن الفنانين من تركوا بصمة واضحة في الذاكرة العربية منهم الفنانة القديرة حياة الفهد وسعاد العبدالله والراحل عبدالحسين عبدالرضا، اضافة الى الفنانة ألهام الفضالة وشهاب جوهر وآخرون.
في حوارنا مع الفنان الكويتي شهاب الجوهر تحدث عن الفن الخليجي وقضاياه واعماله الجديدة وقال: “في البداية نحيي جمهورنا العربي والعراقي وله كُل الحبّ والإحترام ونقدم شكرنا على هذا النفس الطيب وهذا دليل على ان الفن يجمع الشعوب الراقية .
وعن ابرز القضايا التي يتم طرحها في الاعمال الدرامية والتي شكلت وتشكل فارقا في مسيرة الدراما الخليجية يقول: “نسعى الى تقديم صورة واضحة عن القضايا الأجتماعية سيما التي تخص شرائح كبيرة من المجتمعات ونحاول التقليل من المشكلات الإجتماعية منها مشكلة التنمر نتيجة حالة مرضية، وغيرها من القضايا التي تمس الإنسانية”.
بعد نجاحك في مسلسل امينة حاف مع الفنانة الهام فضالة، هل تخطط لمشروع فني جديد مشترك؟
- “نعم، هناك مسلسل بعنوان “من بعدي الطوفان”، انتاج باسم عبدالامير وإخراج مناف عبدال وتشاركني زميلتي الفنانة المبدعة ألهام الفضالة وصمود المؤمن وشهد سلمان وشوق الهادي ورهف محمد وفهد باسم وطلال باسم وآخرون. المسلسل من الاعمال التي تهتم بالشأن الأسري والقضايا الاجتماعية إذ تدور احداثة في سجن النساء، وهنالك ضحية تسعى للانتقام، ومن المحتمل ان يجري عرضه في شهر تشرين الاول المقبل.
وفي كلمة اخيرة قال الجوهر “نتمنى ان تنال أعجاب المشاهد العربي خصوصا نحن نسعى الى تقديم اجمل الصور عن الفن الخليجي”.
يذكر ان شهاب عبد الله أحمد جوهر، تولد ٣٠ كانون الأول عام ١٩٧٧ شارك في بطولة العديد من الاعمال مع كبار الفنانين. وبزغت موهبته مبكرا، فسعى لان يصقلها ويبحث عن كل ما من شأنه تطويرها ونجح بالفعل في هذا حتى صار بمصاف نجوم الخليج الكبار.