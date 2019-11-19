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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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انطلاق أول ملتقى لأفلام الإنميشن في أربيل

ملاحق
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للفترة من 26 – 28 نوفمبر 2019

تنطلق فعاليات ملتقى أفلام الأنميشن الدولي، ورغم حداثة أنتاج هذا النوع من الأفلام ، إلا ان نجاح بعض الأفلام التي انتحت وشاركت في العدد من المهرجانات السينمائية ، وحققت جوائز مهمة ، مثل فلم ” الروليت الروسي” للمخرج أنس عبد الصمد ، وفلم ” هاوية ” للمخرج سامي كاكا، وبعض الأفلام الأخرى قد شجع بعض السينمائيين الشباب على انتاج هذا النوع من الأفلام، السيد بيشتوان عبد الله مدير المهرجان ، يقول ان هذا النوع من الأفلام يشكل نقلة نوعية في السينما العراقية وان تأخر بعض الشيء، وان إقامة ملتقى لها يسهم في تشجيع الشباب السينمائي على مواصلة انتاجها، مذكرا بافلام عالمية كثيرة شكل فن الانميشين أثرا مهما وفاعلا فيها، مثل فلم 300 للمخرج زاك سنايدر، الذي لم يكن احد يتوقع له النجاح الذي حققه، وأضاف ان المهرجان سيعرض العديد من الأفلام ومن دول مختلفة ، البعض منها له باع طويل في انتاج مثل هكذا نوع من الأفلام .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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