انطلاق أول ملتقى لأفلام الإنميشن في أربيل

للفترة من 26 – 28 نوفمبر 2019

تنطلق فعاليات ملتقى أفلام الأنميشن الدولي، ورغم حداثة أنتاج هذا النوع من الأفلام ، إلا ان نجاح بعض الأفلام التي انتحت وشاركت في العدد من المهرجانات السينمائية ، وحققت جوائز مهمة ، مثل فلم ” الروليت الروسي” للمخرج أنس عبد الصمد ، وفلم ” هاوية ” للمخرج سامي كاكا، وبعض الأفلام الأخرى قد شجع بعض السينمائيين الشباب على انتاج هذا النوع من الأفلام، السيد بيشتوان عبد الله مدير المهرجان ، يقول ان هذا النوع من الأفلام يشكل نقلة نوعية في السينما العراقية وان تأخر بعض الشيء، وان إقامة ملتقى لها يسهم في تشجيع الشباب السينمائي على مواصلة انتاجها، مذكرا بافلام عالمية كثيرة شكل فن الانميشين أثرا مهما وفاعلا فيها، مثل فلم 300 للمخرج زاك سنايدر، الذي لم يكن احد يتوقع له النجاح الذي حققه، وأضاف ان المهرجان سيعرض العديد من الأفلام ومن دول مختلفة ، البعض منها له باع طويل في انتاج مثل هكذا نوع من الأفلام .