التنويم المغناطيسي بالخط المستقيم

الصباح الجديد – وكالات:

يعمل هذا النوع من التنويم المغناطيسي مع أي نوع من الدواجن الصغيرة، بما في ذلك البط والإوز والديك الرومي وغيرها.

وآلية هذا التنويم هي مسك الحيوان في اليد إلى أن يتوقف عن الحركة، والإمساك به لبعض الوقت ومن ثم رسم خط مستقيم أمامه وتركه، حيث سيظل دون حراك أبدا.

والحقيقة تعود إلى أن الحيوانات المفترسة تولي اهتماما أقل بالفريسة الثابتة والمتخشبة على الفريسة التي تركض هاربة. ويمكن ملاحظة ذلك ليس فقط عند الدجاج وإنما لدى العديد من الفقاريات الأخرى، مثل الضفادع والفئران وإلخ.

إضافة إلى ذلك، فإن للتخشب مهمة أخرى مهمة، حيث لا يشعر الحيوان بالألم تقريبا، أي أنه لا يعاني في اللحظات الأخيرة التي يشعر انها قريبة. وقدم العالم الألماني، أثاناسيوس كيرشي، قبل نحو 400 سنة من الآن، تفسيرا أكثر وضوحا لهذا التأثير الغريب، اذ قـال إنـه بمجـرد أن يـدرك الحيـوان أنـه أصبـح فريسـة ولا يمكنـه الخروج من الموقف الذي وقع به، فإنه يبدأ بتحرير نفسه عن طريق تشتيت انتباهه، على سبيل المثال يجبر عقله على التخيل أن الخط هو عبارة عن عائق لا يسمح له بالتحرك أبدا، ولن يستعيد الحيـــــوان وعيه إلى أن يختفي هــــــذا الخـط.