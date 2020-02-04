  • الثلاثاء , 4 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • نائب سابق: الكرد حصلوا على 6 مليار دولار في سنة تولي عبد المهدي

نائب سابق: الكرد حصلوا على 6 مليار دولار في سنة تولي عبد المهدي

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
بين النائب السابق جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، ان الاكراد حصلوا على مايقرب من 6 مليار دولار خلال تسنمهم حقيبة وزارة المالية في عهد عادل عبد المهدي، لافتا الى ان المخاوف تكمن في عودة هذه الوزارة لهـم، حيث من الأفضل توليهم حقيبـة سيادية أخرى غير المالية ومنـح الأخيرة للوسط او للجنوب.
وقال جعفر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “احدى الوزارات السيادية ستكون من نصيب الاكراد، كما انهم استفادوا كثيرا من وزارة المالية، حيث حصلوا على امتيازات ومبالغ جيدة في حكومة عبد المهدي”.

وأضاف ان “الاكراد حصلوا على مبالغ وصلت في سنة واحدة الى اكثر من 6 مليار دولار تحت مسميات كثيرة، إضافة الى انهم اتفقوا على تسليم واردات 250 الف برميل من النفط الى بغداد لكنهم لم ينفذوا هذا الاتفاق، واصبحوا يصدرون 450 الف برميل إضافة الى سرقات تصل لـ 150 الف برميل من النفط”.
بين ان “حصول الاكراد على وزارة سيادية متفق عليه، لكن من الأفضل ان يتسلموا غير وزارة المالية كأن تكون الخارجية، في حين تمنح المالية الى أبناء الوسط او الجنوب”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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