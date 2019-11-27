وزير الموارد المائية يبحث امكانية استعمال محرمات المصب العام لتربية الاسماك

ترأس اجتماعاً مشتركاً للمتخصصين من العلوم والتكنولوجيا

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير الموارد المائية د . جمال العادلي اجتماعا مشتركاً ضم عددا من المتخصصين من وزارتي الموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا لمناقشة دراسة امكانية استعمال محرمات المصب العام لتربية الاسماك ضمن اعمال لجنة استغلال مياه المصب العام لاغراض الزراعة وتربية الاسماك .

وتناولت الدراسة بيان مدى ملاءمة مياه المصب العام لتربية وانتاج الاسماك الاقتصادية وحالتها الصحية والفسلجية ومقارنتها مع مسطحات مائية اخرى ، كما اشارت الدراسة الى ان نوعية مياه المصب العام الحالية ملائمة لتواجد ونمو انواع الاسماك في المواقع المختلفة .

بعد ذلك زار الدكتور العادلي مشروع الساقي للمياه البديلة التابع للعتبة العباسية في محافظة كربلاء يرافقه مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة المهندس جمال محسن ومدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية الدكتور محمد ابراهيم وممثلو دوائر الوزارة في المحافظة وعدد من المختصين ، للاطلاع على التجربة الرائدة لمزرعة النخيل في المنطقة الصحراوية المقابلة لقصر الاخيضر ، حيث اشتمل المشروع على زراعة النخيل لمساحة 10 الاف دونم باستعمال الري بالتنقيط ولاصناف تصل الى اكثر من 80 صنفا من التمور بالاعتماد على المياه الجوفية .

فقد قامت الهيئة العامة للمياه الجوفية بحفر 50 بئرا داخل المزرعة قسم منها تعمل بالطاقة الشمسية والقسم الاخر بالمضخات الغاطسة ، كما تمت زيارة موقع بئر الضخ وبئر المراقبة الخاصة بدراسة طبيعة المياه الجوفية في منطقة المشروع من خلال استعمال برنامج الموديل الرياضي المعتمد على القيم الفعلية والحقلية بهدف التنبؤ حول مستقبل المياه الجوفية من حيث الكمية والنوعية خلال الخمسة اعوام المقبلة ، وكذلك اطلع الوزير خلال الزيارة على مزرعة البطاطا التابعة للعتبة العباسية والتي تعتمد في اروائها على المياه الجوفية باستعمال الري بالرش .

الى ذلك تقوم دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر في محافظة المثنى بكري وازالة الترسبات الطينية والنباتات الضارة من مجرى شط الرميثة مقطع المسبح بواسطة الكراءة ابن سينا ضمن المرحلة الأولى. لغرض تأمين ايصال المياه الى الاسالات .

فقد بلغت الكمية المخططة ١٢ الف م٣/ثا وبنسبة انجاز ٢١%واستمرار الاعمال في كري وتطهير نهر المحدد باستعمال البرمائيات والاليات التخصصية بهدف ايصال الحصص المائية الى ذنائب النهر ، اذ بلغت نسبة الانجاز ٤٤% اضافة الى كري وتنظيف نهر الفرات ضمن اعمال البرنامج الحكومي في مجال الموارد للموسم الشتوي الحالي ضمن اعمال خطة الطوارئ.

من جهة اخرى تتواصل الاعمال من قبل الملاكات الهندسية والفنية لشركتي الرافدين والعراق العامة احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية وباشراف مديرية الموارد المائية في محافظة المثنى بأعمال انشاء محطة ضخ التعزيز في قضاء الرميثة بهدف تعزيز شط الرميثة بكميات اضافية من المياه .

ويتكون المشروع من انشاء محطة ضخ رئيسة تحتوي على اربع مضخات عمودية بقدرة تصريف للمضخة الواحدة ٥م٣/ثا اي بطاقة تصريف كلية ٢٠م٣/ثا وتنفيذ منشأ المحطة الثانوية والمذب ومخازن الوقود .

كما تضمن العمل اكمال الاعمال الترابية وصب اسس والجدران الاولى لمحطة الرئيسة ومنشأ المذب بالكونكريت المسلح والعمل مستمر في عمل ورفع جدران المحطة الثانوية وصب اسس غرفة المحولات الثانوية ومخازن الوقود والاعمال مستمرة وبوتائر عالية حيث بلغت نسبة الانجاز بحدود ٥٠% اذ يبلغ الطول الكلي لقناة تعزيز التعزيز ٢٠كم .ط الغرض من المشروع لزيادة وتعزيز كميات المياه الواصلة من نهر الفرات باتجاه مركز محافظة المثنى في شط الرميثة الى الأراضي الزراعية واسالات المياه بشكل منتظم ومستمر وضمن الخطة العامة للمحافظة.

من جانبها اكدت ادارة شركة العراق العامة احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية متمثلة بالمدير العام الَمهندس غني مهدي وبالتعاون والتنسيق مع دائرة المصب العام متمثلة بدائرة المهندس المقيم في البصرة ان اعمال تأهيل ناظم شط البصرة تسير بوتيرة عالية وضمن الخطط المرسومة لها ، حيث تم تأهيل بوابات التحكم بالتصريف وهي المجموعة الاولى وتتألف من ٥ بوابات رئيسة بابعاد ٤م×٤م وتعمل بنظام هيدروليكي والمجموعة الثانية وتتكون من بوابتين بعرض ٦م وتعمل بواسطة رافعة كهربائية تتحرك على سكة حديدية في ارضية المنشأ (كرين جسري) لتصريف المياه الفائضة (بوابات فيضان) وتأهيل وتنظيف الممر الملاحي والذي يبلغ طوله ١٠٠م وبعرض ١٦،٥م ويحتوي على بوابتين شعاعية اضافة لتأهيل جسر المرور الثابت وبطول ٥٠م وكذلك الجسر الحديدي الدوار بطول ٣٣م والذي يقع على الممر الملاحي ويعمل بمنظومة هيدروليكية وميكانيكية .

وشملت ايضا اعمال الشركة تأهيل الرافعة الجسرية بالكامل وتنفيذ ابنية السيطرة على بوابات التصريف وابراج السيطرة الشمالية والجنوبية والاعمال جارية على رفع سداد الغلق على مقطع قناة شط البصرة في المقدم والمؤخر للناظم واعمال الربط النهائية لمنظومات التحكم الالكترونية وتبليط الطريق فوق الجسر واعمال الانارة الخارجية والداخلية وقد بلغت نسبة الانجاز اكثر من ٨٥%وبكلفة ١٦ مليار دينار.