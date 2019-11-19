تركيا تأمر باعتقال 133 من أفراد الجيش للاشتباه بصلتهم بغولن

الصباح الجديد ـ وكالات :

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء امس الثلاثاء إن تركيا أمرت باعتقال 133 من أفراد الجيش للاشتباه في صلاتهم بشبكة فتح الله كولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.

وأضافت الوكالة أنه يجري البحث عن المشتبه بهم في إطار عملية تركزت في إقليم أزمير الساحلي في غرب البلاد وأضافت أن 82 منهم ما زالوا بالخدمة.

وتتهم أنقرة كولن، رجل الدين المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو تموز عام 2016. وينفي كولن أي صلة له بالأمر.

وسجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص إلى حين محاكمتهم وأقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وغيرهم في إطار حملة تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب. ولا تزال الاعتقالات جارية على نطاق واسع.

وانتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات حقوقية الحملة الموسعة قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة لسحق معارضيه.

ودافعت أنقرة عن الإجراءات قائلة إنها رد ضروري على الخطر الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد وتوعدت بالقضاء على شبكة كولن.