مدينة الصدر تحتفي باليوم العالمي للكتاب بإقامة معرض له

بغداد – الصباح الجديد:

بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، والذي صادف 24/4/2019 اذ يحتفل به في كل انحاء العالم، اقامت مكتبة مدينة الصدر /قسم الشؤون الثقافية والتنمية البشرية في محافظة بغداد، وبالتعاون مع البيت الثقافي في مدينة الصدر/ دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة معرضا للكتاب، تضمن مجموعة من الكتب والاصدارات والمراجع العلمية المهمة والنادرة، لمكتبة الصدر العامة والبيت الثقافي في مدينة الصدر.

وعلى هامش المعرض أقيم معرض للصور الفوتوغرافية التراثية وصور لمخططات بغداد القديمة، كما نظمت على هامش المعرض ورشة للأطفال في قاعة المكتبة الخاصة بهم.

افتتح المعرض النائب الاستاذ ستار العتابي بحضور عدد من وجهاء المدينة وعضو مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي.

يذكر ان اليونسكو اختارت يوم الثالث والعشرين من نيسان في كل عام للاحتفال بهذا اليوم، حيث تنظم احتفالات في عشرات المدن في أرجاء العالم بهذه الذكرى بمشاركة أعداد متزايدة من الجهات الثقافية.