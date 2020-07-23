استراليا تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا منذ بدء انتشار الوباء

الصباح الجديد-وكالات:

أعلنت استراليا امس الأربعاء 501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مسجلة الرقم الأعلى من الإصابات منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها قبل أربعة أشهر فيما حذرت السلطات من مرحلة جديدة حرجة في أكبر مدينتين في البلاد.

وأحصيت غالبية الحالات في الساعات ال24 الماضية في ولاية فيكتوريا (جنوب) حيث تتخذ السلطات اجراءات في مواجهة بؤر كبرى في ملبورن وضواحيها والتي تخضع منذ حوالى أسبوعين لقيود جديدة.

وكانت الذروة السابقة للوباء في 28 آذار/مارس حين أحصيت 459 حالة بحسب الأرقام التي جمعتها وكالة فرانس برس.

وتمكنت البلاد بعد ذلك من احتواء انتشار الفيروس وعمدت الى رقع القيود.

والاربعاء أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال اندروز عن 484 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة.

وباتت استراليا تسجل حوالى 13 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 الذي تسبب بوفاة 128 شخصا في البلاد التي تعد 25 مليون نسمة.

وابتداء من منتصف ليل الاربعاء طلب من سكان ملبورن وضع الكمامات حين يخرجون من منازلهم والا فسيدفعون غرامة بقيمة 200 دولار استرالي (123 يورو).

لكن اندروز اعتبر انه يجب القيام بتغييرات أخرى في السلوك. وأظهرت دراسة أن 90% من المصابين الجدد في الأسبوعين الماضيين لم يفكروا تلقائيا بعزل أنفسهم حين شعروا بعوارض المرض او حين أجروا الفحوصات.

وأضاف اندروز أن عمالا من مختلف القطاعات قلقون ازاء امكانية تأمين معيشتهم ودفع فواتيرهم لكنهم قادرون على التقدم بطلب الاعانة البالغة 1500 دولار استرالي (1070 دولار أميركي) في حال اصيبوا بالفيروس.