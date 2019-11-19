التخطيط تصادق على صرف نحو 43 مليار دينار للمثنى وديالى

بغداد – الصباح الجديد

اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، مصادقته على إطلاق صرف 42,9 لمحافظتي المثنى وديالى ضمن برنامج تنمية الأقاليم بعد استكمال المحافظتين لشروط الإدراج.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “الدليمي صادق على إطلاق صرف مبلغ أربعون مليار وستمائة مليون دينار لمحافظة ديالى، لتبديل وتجهيز وانشاء شبكات كهربائية وصيانة ونصب محولات كهربائية متنوعة لعموم المحافظة، وتنفيذ شبكة كهرباء كاطون الرازي ودور مندلي، وانشاء طرق (بعقوبة، ابي صيدا، جلولاء، بلدروز، مندلي) وعدد من الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة”.

واشار الى ان “الدليمي صادق ايضا على إطلاق صرف مبلغ مليارين وثلاثمائة مليون دينار لمحافظة المثنى، لتبليط عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة، وإنشاء مركز اسعاف فوري في السماوة، ومركز اسعاف فرعي في الوركاء”.

واوضح البيان، ان “الدليمي خول الجهات المعنية في محافظتي المثنى وديالى بصلاحيات التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2019