عبد الكريم خلف: صدرت أوامر باعتقال مغلقي المدارس بتهمة الإرهاب

بغداد – الصباح الجديد:

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، امس الاثنين، صدور اوامر باعتقال مغلقي المدارس بتهمة الارهاب.

وقال خلف في بيان مقتضب تداولته وسائل الاعلام المحلية، إن “أوامر صدرت باعتقال الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الارهاب”.وأضاف، أن “إغلاق المدارس جرائم مشهودة، يحال مرتكبوها الى المحاكم فوراً”.

وفي وقت سابق من امس أيضا، عـد الناطـق العسكـري باسم عبد المهـدي “الضغـط علــى ادارات المـدارس لمنـع اقامـة الـدوام “عمـل اجرامـي”.

وذكر خلف في تصريحات صحفية، إن “الضغط على ادارات المدارس ومنعهم من الدوام عمل اجرامي”.

وأضاف، أن “هذا العمل يدخل مدارس الوسط والجنوب بازمة تربوية”.