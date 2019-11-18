انتعاش بورصة طوكيو

طوكيو ـ رويترز:

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو، أمس الاثنين، بفضل حالة من التفاؤل الحذر، وبدعم مكاسب البورصات العالمية وتوقعات لاتفاق تجارو بين الصين والولايات المتحدة.

وصعد نيكي 0.5 بالمئة إلى 23416.76 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1700.72 نقطة، إذ قاد الاتجاه الصعودي القطاعات المأمونة مثل قطاع الأدوية الذي زاد 1.3 بالمئة والاتصالات الذي ارتفع 0.9 بالمئة.

ويوم الجمعة، أغلقت المؤشرات الرئيسة للبورصة الأميركية على مستويات قياسية بفضل التفاؤل حيال تهدئة محتملة لتوترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ومكاسب كبيرة لأسهم الرعاية الصحية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأحد إن الصين والولايات المتحدة أجرتا ”محادثات بناءة“ بشأن التجارة في اتصال هاتفي رفيع المستوى يوم السبت، لكن من دون التطرق للتفصيلات.

وارتفع سهم زد هولدنجز المعروفة سابقا بياهو اليابان ولاين كورب 1.2 و2.2 بالمئة على الترتيب بعد أن أعلنت الشركتان رسميا عن خطة اندماج قبل وقت قصير من فتح السوق لتشكلا عملاقا تكنولوجيا حجمه 30 مليار دولار.

وارتفع سهم أدفانتست 3.7 بالمئة وديسكو كورب 2.7 بالمئة وطوكيو إلكترون 1.8 بالمئة، مع تدعم قطاع أشباه الموصلات بعد أن توقعت أبلايد ماتريالز تحقيق إيرادات وأرباح أعلى من تقديرات المحللين إذ يتكهن صانع معدات الرقائق الأميركي أن يعمد مزيد من العملاء إلى تحديث معداتهم قبل بدء تركيب شبكات الجيل الخامس في أسواق رئيسة.