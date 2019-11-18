مصانع أبو غريب تعتزم تغطية السوق المحلية من منتجات الألبان

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية، أمس الاثنين، عن عزمها تغطية حاجة السوق المحلية وانتاج أكثر من 12 نوع من الأجبان خلال العام المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي للمصانع ابو غريب في بيان صحافي، ان «البان ابو غريب تعلن عزمها تغطية الحاجة المحلية من مختلف منتجات الالبان وأنتاج أنواع جديدة من الاجبان وتغيير وتحديث أساليب التعبئة باستخدام العبوات الزجاجية والمعدنية خلال العام المقبل بعد ان قامت بطرح أنواع جديدة من المنتجات شملت لبن زبادي بالقشطة وأنواع جبن الشيدر المطبوخ والجبن المطبوخ بالقشطة أضافة الى اللبن الرائب والشنينة والقشطة».

وأكد معاون مدير عام الشركة عبد الرحيم عايد «حرص الشركة العامة للمنتوجات الغذائية على التعاون الحقيقي والجاد مع شركة مكاء كوناي التركية المستثمرة لمصانع البان أبو غريب لتلبية حاجة السوق المحلي من مختلف منتجات الالبان».

واشار، الى ان «هناك أقبالاً على هذه المنتجات التي تمتاز بكونها مبسترة وخالية من أي مواد حافظة وبمدة صلاحية لا تتجاوز 20 يوما»، لافتاً في ذات الوقت الى «استخدام مكائن (UHT) التي تعمل بدرجات حرارة عالية لتعقيم مادة الجبن اثناء الطبخ وزيادة مدة صلاحيتها الى شهرين او اكثر».

واوضح ان «لشركة قامت بحماية منتجات الجبن المطبوخ واللبن الرائب والقشطة بفرض رسوم كمركية على مثيلاتها المستوردة من دون ان تلمس أي نتائج ايجابية»، مؤكداً السعي لتوفير الحماية لباقي المنتجات الاخرى لإستيعاب السوق المحلية.

من جانبه أكد نائب مدير شركة المكاء كوناي التركية المستثمرة علي الموسوي استمرار برنامج التأهيل للخطوط الانتاجية الموجودة واضافة مكائن جديدة وزيادة الطاقات الانتاجية من خلال مواصلة العمل والتشغيل والانتاج على مدى (24) ساعة لتغطية حاجة السوق.

واشار الى عزم الشركة أنتاج بحدود (12) نوع جديد من الاجبان منها الملفوف والمثروم والمجروش والقشقوان وغيرها بعبوات حديثة تفوق ما موجود في السوق وتلبي أذواق المستهلك العراقي.