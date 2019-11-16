اتحاد الادباء ينقل نشاطاته في ساحة التحرير

تتواصل نشاطات اتحاد الادباء الثقافية، ودعمه لشباب التحرير، عبر بيانات ضمنها دعواته للحفاظ على سلامة المتظاهرين لاسيما وهم ينادون ويؤكدون بأنها سلمية، داعيا الحكومة الى تلبية مطالبهم، وسماعهم، ورفض أي تدخل خارجي يسيء لثورة أبناء العراق.

هذه المرة نقل الاتحاد نشاطاته الأدبية الى قلب ساحة التحرير وإقامة وقفة شعرية شارك بها عدد من الشعراء بإلقاء قصائدهم الداعمة للمتظاهرين والمتغنية بحب العراق، كما شارك الشاعر عمر السراي والشاعر مروان عادل حمزة بغناء منولوجات من تأليفهم وتلحينهم، تغنت بحب العراق وأبنائه الابطال، بمشاركة جمع غفير من الجماهير التي شاركت في تظاهرات ساحة التحرير، فكانت دافعا لهم للاستمرار لحين تنفيذ المطالب، وهتفت الجموع للعراق معلنة بذلك انتماءها الحقيقي للوطن.