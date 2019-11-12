نقابة المعلمين تدعو الى تظاهرة موحدة في جميع المحافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعت نقابة المعلمين العراقيين امس الثلاثاء، الى تظاهرة موحده في جميع المحافظات اليوم الاربعاء، مشددة على رفع لافتات تتضمن مطالب مجلسها المركزي .

وقالت نقابة المعلمين العراقيين في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه إنها تدعو الى تظاهرة موحدة في جميع المحافظات لمنتسبيها من الملاكات التعليمية والتدريسية والزملاء المشرفيين التربويين والاختصاصيين”.

وأوضحت ان التظاهرة “ستنطلق من مقرات فروعها في المحافظات الى ساحات التظاهر الساعة العاشرة صباحاً اليوم الاربعاء الموافق 13 من تشرين الثاني الجاري “.

وشددت نقابة المعليمن العراقيين، على ان “ترفع لافتات تتضمن مطالب الجماهير التي اقرها المجلس المركزي”.

وكانت نقابة المعلمين قد اعلنت اضرابا عاما عن الدوام، استمر من الثاني من شهر تشرين الاول الماضي حتى التاسع من الشهر ذاته، تضامنا مع التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات.

ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات امس الثلاثاء، يومها التاسع عشر على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور.