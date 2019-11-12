عادل نعمة: أزمة مالية خانقة تضرب نادي الصناعات الكهربائية

إيقاف ممتاز الكرة يسهم في قرار الفيفا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أبدى مدرب الصناعات الكهربائية عادل نعمة غضبه بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي والتي أثرت بشكل كبير على تماسك الفريق وروح اللاعبين.

وقال نعمة في تصريحات صحفية إن الفريق يعاني من الأزمة المالية ومرت 3 أشهر من دون صرف المستحقات المالية، ولم تحرك وزارة الصناعة ساكنا إزاء القضية، ولا توجد حلول بالأفق ما يعقد المشهد بشكل أكبر وقد يؤدي ذلك إلى انهيار الفريق.

وبين: «مشكلة الأندية تتمثل في عدم وجود ما ينظم عملها مع المؤسسات الحكومية الداعمة فالوزارة تلتزم مع النادي وفق أهواء المسؤول دون الاعتماد على قانون يلزم الطرفين بآلية مالية تخلق استقرارا واضحا».

وأشار إلى أنه منح الإدارة فرصة لنهاية الشهر الحالي لحل الأزمة بشكل نهائي لأن اللاعبين وصلوا لحالة صعبة بعد مرور 3 أشهر دون أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية، وسط توقف منافسات الدوري وغياب روح المنافسة واعتماد الجميع على التدريبات فقط.ونادي الصناعات الكهربائية يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

من جانب اخر، عبر مدرب الصناعات الكهربائية عادل نعمة عن أسفه لنقل مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي آسيا والعالم، أمام إيران والبحرين إلى خارج البلاد موضحا أن إيقاف منافسات الدوري لعب دورا في ذلك.

وتلقى الاتحاد العراقي خطابا رسميا من الاتحاد الدولي يطالبه باختيار ملعب بديل لجذع النخلة على أن يكون خارج البلاد .واختار الاتحاد العراقي ستاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية عمان ملعبا رسميا لأسود الرافدين بمواجهتي إيران والبحرين ضمن التصفيات المزدوجة.

وقال نعمة: «عدد من بلدان العالم تشهد مظاهرات لكن الاتحاد الدولي لم يجبرها على خوض المباريات خارج أرضها، لكن إيقاف منافسات الدوري لعب دورا رئيسيا في إيجاد الاتحاد الآسيوي والفيفا لمبرر لنقل مباريات العراق للخارج».

وأشار إلى أن الوضع العام في العراق يسمح بإقامة المباريات لاسيما وأن التظاهرات سلمية والعراقيون يملكون وعيا كاملا بأهمية المباريات ويعشقون كرة القدم.وزاد: «لو أقيمت المباريات لمرت بشكل هادئ لأن الجميع يسعى للحفاظ على مكسب رفع الحظر عن الملاعب العراقية ولن يفرط أحد في هذا القرار نتيجة تصرفات غير مسؤولة».وأوضح أن قرار الاتحاد المحلي باستئناف مسابقة الدوري مهم جدا، مضيفا أنه كان يتمنى صدوره قبل قرار الفيفا.

وفي سياق متصل، أكد مدرب أمانة بغداد، عصام حمد، أن التوقف المستمر في الدوري العراقي، لا يصب في مصلحة اتحاد الكرة والأندية.وقال حمد «توقف الدوري والتأجيلات المتعددة لا يصبان في مصلحة اللعبة أو الأندية».وأضاف «يجب الاستفادة من الأوقات المتاحة بشكل كبير، لأن إيقاف المنافسة يؤثر بالسلب على الدوري العراقي».

وتابع «لجنة المسابقات لم تستغل الفترة السابقة وأصرت على اللعب بشكل أسبوعي، مما ساهم بشكل سلبي على عدم إنهاء جولات عديدة، وبالتالي التوقف بدون ضغط المباريات يعني تمدد الدوري للموسم الصيفي وستتكرر أخطاء المواسم الماضية».

إلى ذلك، قال نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات علي جبار في تصريحات صحفية إن اللجنة ترى أن استمرار التوقف سيصعب المشهد ويؤخر المنافسات بشكل معقد، ويصعب عليهم تعويض تلك الجولات.

وتابع: «قد يتسبب الإيقاف في امتداد الدوري لوقت متأخر من السنة ويتكرر سيناريو المواسم الماضية».

وبين: «لجنة المسابقات طالبت الاتحاد بضرورة استئناف المسابقة وهو يسعى حاليا للحصول على موافقات أمنية من الحكومة من أجل إطلاق منافسات الجولة الخامسة».

وأشار إلى أن الأندية غاضبة من التوقف والاتحاد يعي أن تأخير الدوري سيضرها ماليا ومعنويا. وختم: «الاتحاد مجبر على التوقف نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد وبالتالي لجأ إلى إيقاف منافسات الدوري على أمل أن نحصل على موافقات أمنية لإعادة المنافسات مجددا».