رياضيون يطالبون بإقالة وزير الشباب وإلغاء القرار 140

بغداد ـ الصباح الجديد:

شارك عدد من الرياضيين، في التظاهرة التي تشهدها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد منذ امس الأول، للمطالبة، مطالبين بإقالة وزير الشباب والرياضة احمد رياض وإلغاء القرار 140 الصادر من الحكومة العراقية. وخلال التظاهرات، تعرض لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي، علي الكناني، الى إصابة خطيرة نقل على إثرها الى احدى مستشفيات بغداد.. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بالرقم 140 جمد فيه صلاحيات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية ونقلها الى لجنة خماسية في وزارة الشباب والرياضة.