  • الثلاثاء , 12 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • “الصباح الجديد” تطالب الحكومة بالكشف عن مصير صبا المهداوي

“الصباح الجديد” تطالب الحكومة بالكشف عن مصير صبا المهداوي

شؤون عراقية
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تدعو جريدة الصباح الجديد الحكومة الى الإسراع بالكشف عن مصير الناشطة صبا المهداوي التي تم اختطافها من مجهولين بعد مغادرتها ساحة التحرير، وبرغم مرور مدة طويلة على اختفائها لكن السلطات لم تأخذ الامر على نحو جدي، وبالتالي لم يجر الكشف عن المكان الذي اقتيدت اليه، او مصيرها او التهم الموجهة اليها .
وتجد الصحيفة ان هذا الأمر معيب بحق الدولة العراقية التي تعاملت مع الموضوع ببرود سيما وانه يتعارض مع ادعاءات المسؤولين بعدم اقتراف مثل هذه الجريمة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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