وزير التجارة يؤكد اطلاق التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع المتلكئة فورا

دعا الى بذل الجهود لمعالجة المشكلات التي تواجه الشباب

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني مع محافظ بابل ومعاونيه ورؤساء الدوائر الخدمية اليات تنفيذ المشاريع الخدمية وأطلاق التخصيصات المالية المتعلقة بالموازنات التشغيلية والاستثمارية والمشاريع المتعلقة بالمناطق المحررة كذلك المشكلات التي تواجه تنفيذ المشاريع بشكل مستعجل .

واكد الوزير على”اهمية اطلاق التخصيصات المالية كافة المقررة في الموازنة العامة لعام 2019، كذلك بذل جميع الجهود لمعالجة المشكلات التي تواجه الشباب من خلال العمل على تنفيذ حزمة الاصلاحات التي قررها مجلس الوزراء والخاصة باستيعاب المبادرات الشبابية واقامة المشاريع الصغيرة التي تدعمها الحكومة ماديا ومعنويا”.

واضاف الوزير أن”المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهود التي تخدم تطلعات شبابنا وتؤمن لهم حياة كريمة سواء من خلال استقطاب المبادرات وتقديم الدعم المادي لها، فضلا عن استيعاب تلك القدرات من خلال تدريبهم وتأهيلهم واعدادهم لإقامة مشاريع في تخصصات خدمية مختلفة، كذلك معالجة مشكلات السكن من خلال مبادرة الحكومة في توزيع الاراضي التي انطلقت في عدد من المحافظات في حين العمل يستمر لفرز مساحات اخرى بهدف توزيعها على ابناء شعبنا العزيز”.

واشار الدكتور العاني الى ان”مطالب ابناء محافظة بابل مهمة وضرورية لتحسين واقع الخدمات التي تمس حياة المواطنين ومكافحة الفساد واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وهي اغلبها يقع ضمن اولويات البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس الوزراء واقره مجلس النواب والحكومة، حققت بذلك خطوات واسعة جدا ونعمل الان على اختزال الزمن لتنفيذ حزم الاصلاحات التي اقرها مجلس الوزراء خلال الفترة الاخيرة”.

وشدد الوزير العاني، على”اهمية تشكيل قوة حفط القانون التي تتعامل مع التظاهرات بطريقة مختلفة عن ماحصل في التظاهرات السابقة، خاصة وان لجنة وزارية عالية المستوى شكلتها الحكومة دققت بالاعتداءات التي حصلت على المتظاهرين وقد استكملت جميع الإجراءات التي تعلن للرأي العام بعد تحديد جهة التقصير”. ودعا وزير التجارة ابناء محافظة بابل، الى”التعاون في حل جميع المشكلات التي تواجه المحافظة وهناك اليات لوضع الحلول المناسبة خاصة التي يتعلق منها بمشكلات الشباب وايجاد فرص عمل ومكافحة الفساد الاداري والمالي واطلاق التخصيصات المالية لإقامة المشاريع الخدمية فضلا عن معالجة مشكلة السكن”.

على صعيد متصل وجه الوزير بإطلاق التخصيصات المالية للعمل في المشاريع المتلكئة وبناء المدارس وطرق ومشاريع داخل حدود البلديات في مناطق محافظة بابل .وأضافت الوزارة في بيان لها اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه أن “الوزير التقى خلال الجولة وبحضور النائب سلام الشمري ووكيل وزارة البلديات والاسكان والحكومات المحلية والمجالس البلدية ووجهاء المناطق وتنسيقيات التظاهرات وتم عرض لأبرز المشاريع المتلكئة التي لم تنفذ لأسباب مختلفة كذلك المشاريع التي تم المصادقة عليها واقرارها من قبل وزارة التخطيط وبعضها اصبح اموالا وموجودة في الخزينة العامة للدولة”.

وتابعت الوزارة أن “اللقاء استعرض ابرز المشاريع الاستثمارية والتشغيلية ومشاريع المناطق المحررة التي خصصت بعض الاموال الى مناطق شمال بابل، فضلا عن مشاريع اخرى تحتاجها المناطق منها بناء المستشفيات ومجمعات سكنية فضلا عن مشاريع الماء والمجاري كذلك تبطين الانهر بواقع 23 كيلومترا لمعالجة المياه الجوفية”.

وبينت الوزارة أن “الاجتماع ناقش المشكلات التي تواجه مشروع ماء القنج المخصص له 74 مليارا ولم ينفذ منه الا نسبة ‎%‎6 في مناطق المسيب والاسكندرية وجرف النصر وتم الاستماع الى ملاحظات المهندس المقيم للمشروع الذي لخص ابرز المشكلات التي تواجهه وتم تكليف وكيل وزير الاسكان والبلديات بالتدقيق في اليات عمل المشروع وتنفيذه بشكل سريع”.

من جانبه أكد الوزير العاني “إطلاق التخصيصات المالية في المشاريع المتوقفة، فضلا عن تنفيذ خطة المحافظة المصادق عليها من وزارة التخطيط والتي تتضمن بناء المدارس والطرق ومشاريع الرياضة والشباب كذلك مشاريع اخرى داخل حدود البلديات”.

وقال العاني انه “سيتابع تنفيذ تلك المشاريع التي تم اطلاق تخصيصاتها المبالغ الخاصة بها بشكل سريع خاصة وأن بعض هذه المناطق عانت من حرمان متراكم بسبب الاوضاع الامنية التي مرت بها والاهمال الذي واجهته طيلة الاعوام السابقة”.

ووجه الوزير الدوائر البلدية والخدمية في محافظة بابل بـ”البدء فورا بالعمل في المشاريع المتلكئة بعد اطلاق التخصيصات وتجاوز الروتين في ادارة عمل هذه المشاريع كذلك حث الوزارات لحل المشكلات القانونية مع الشركات التي تلكئت وبيان سبب التوقف في تلك المشاريع وامكانية حل تلك المشكلات من خلال اجراءات سريعة”.