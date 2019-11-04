مباراة برشلونة وسلافيا براج عالية الخطورة في دوري أبطال أوروبا

سلسلة سلبية تطارد ليل قبل زيارة معقل الخفافيش

مدريد ـ وكالات:

صنفت اللجنة الوطنية الإسبانية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب في الرياضة، مباراة برشلونة وسلافيا براج التشيكي، بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا «عالية الخطورة».

وتقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، حيث كان الفريقان قد التقيا لحساب الجولة الماضية، في براج، وفاز برشلونة (1-2).. ويحتاج برشلونة للفوز بالمباراة، للاقتراب أكثر من التأهل لثمن النهائي، حيث يتصدر المجموعة السادسة حاليا بسبع نقاط، متفوقا بثلاث نقاط على كل من، إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند.وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة الكلاسيكو في كامب نو، بين برشلونة وريال مدريد، والتي كانت مقررة السبت الماضي، حتى يوم 18 كانون أول، بسبب المظاهرات في إقليم كتالونيا.

ويتطلع برشلونة إلى الحصول على دفعة قوية على ملعبه من خلال مباراته المرتقبة في رابع جولات دور المجموعات بدوري الأبطال، بعد الهزيمة المفاجئة التي مني بها الفريق أمام ليفانتي 1-3 في الليجا

ومثلما حدث في بداية مسيرته بدور المجموعات في دوري الأبطال عندما تعادل مع مضيفه دورتموند، عانى برشلونة قبل أسبوعين للتغلب على مضيفه سلافيا براج، كما قدم مستويات متواضعة في المباريات التي خاضها خارج ملعبه هذا الموسم بالليجا.وعلقت صحيفة موندو ديبورتيفو، في عددها الصادر امس الإثنين بقولها «برشلونة بوجهين».وعلى استاد الكامب نو، حقق الفريق الكتالوني انتصارات جيدة وكبيرة على منافسيه.لكن برشلونة خسر ثلاث من المباريات التي خاضها خارج ملعبه هذا الموسم، ليكون أسوأ سجل للفريق في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه منذ 12 عاما.

واحتفى نادي برشلونة، بخماسي الفريق المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وكانت مجلة «فرانس فوتبول»، قد أعلنت في وقت سابق عن 30 لاعبًا مرشح للفوز بالكرة الذهبية، من بينهم 4 لاعبين من فريق برشلونة وهم ليونيل ميسي، فرينكي دي يونج، أنطوان جريزمان والحارس أندريه تير شتيجن.كما تواجدت ليكي مارتينز، لاعبة برشلونة ضمن 20 لاعبة مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في العالم.. ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة تحمل صورة لاعبي برشلونة المرشحين للفوز بجوائز مجلة فرانس فوتبول، على جدران ملعب كامب نو.ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 2 كانون أول المقبل.

إلى ذلك، لم يسبق لفريق ليل الفرنسي الذي يحل ضيفًا على فالنسيا مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، الخروج منتصرًا من الأراضي الإسبانية في الزيارات الخمس التي قام بها ومن ضمنها اثنتين لمعقل الخفافيش.وفي هذه الزيارات الخمس للملاعب الإسبانية تجرع ليل الهزيمة أربع مرات وتعادل مرة، وسجل هدفين فقط.

ويعود تاريخ أول زيارة للفريق الفرنسي للملاعب الإسبانية إلى موسم 2001-2002 من التشامبيونزليج حين تعادل (1-1) أمام ديبورتيفو لا كورونيا في دور المجموعات.ومنذ تلك المواجهة، مُني بأربع هزائم متتالية: اثنان في موسم 2005-2006 أولا أمام فياريال (0-1) في دوري أبطال أوروبا ثم أمام إشبيلية (0-2) في الدوري الأوروبي.وفي موسم 2009-2010، تجرع الهزيمة الثالثة على يد فالنسيا بنتيجة 1-3 بالدوري الأوروبي، قبل أن يسقط للمرة الرابعة أمام الخصم نفسه في التشامبيونزليج بموسم 2012-2013.. لكن سلسلة النتائج السيئة تواجه ليل على المستوى الأوروبي أيضا وليس على الملاعب الإسبانية فحسب، حيث سقط الفريق الفرنسي في آخر 6 زيارات قام بها في القارة العجوز برصيد هزيمتين وأربعة تعادلات.

ويعود تاريخ آخر انتصار حققه ليل خارج الديار في المنافسات الأوروبية، إلى تموز 2014، حين تغلب بهدفين نظيفين على جراسهوبر زيوريخ السويسري في الأدوار التأهيلية للتشامبيونز.