القضاء يوجه بتدقيق اعمال الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة بعد 2003

بغداد – الصباح الجديد :

عقد رئيس مجلس القضاء الاعلى اليوم الاحد اجتماعا مع رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ورد لـ ” الصباح الجديد ” ان “القاضي فائق زيدان وجه بتكليف المحكمة المركزية لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع فريق التحقيق الخاص في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بتدقيق اعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد 2003 ولغاية الان وتحديدا العقود والمشاريع الكبيرة”.

ولفت البيان الى “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون”.