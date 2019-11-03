نقابة أطباء بابل توجه بمعاينة المرضى في العيادات الخاصة “مجاناً”

بغداد – الصباح الجديد

وجه فرع نقابة الأطباء في بابل، الأحد، الأطباء بمعاينة المرضى في العيادات الخاصة “مجاناً”، كذلك وجهت أصحاب المختبرات الطبية وعيادات الأشعة والرنين المغناطيس والمفراس بتقاضي أسعار تكلفة الفحص فقط.

وقال مجلس نقابة أطباء فرع بابل، إنه “بسبب إخفاق الحكومة بتقديم الخدمات الطبية لجماهير الشعب، نتيجة سوء الإدارة والفساد المالي والمحاصصة المقيتة وسلطة الأحزاب التي مكنت الفاسدين من تولي دفة القيادة لإدارة الخدمات الطبية في وزارة الصحة، بادرت نقابة الأطباء/ فرع بابل بتوجيه الزملاء الأطباء في عموم المحافظة لمعاينة المرضى في عياداتهم الخاصة مجاناً تضامناً مع جماهيرنا الأبية ودعماً للمتظاهرين، وخصوصا أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود”.

وأضاف المجلس في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “فرع النقابة في بابل، وجه أيضاً، الزملاء الأطباء من أصحاب المختبرات الطبية وعيادات الأشعة والرنين المغناطيس والمفراس بتقاضي أسعار تكلفة الفحص فقط”، مشيراً إلى أن “هذه المبادرة سوف تستمر لحين تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة”.