ملقا تحتضن معسكر الوطني استعدادا لتصفيات الحسم المؤهلة إلى المونديال

درجال وبنيان يتفقدان مركز ماربيا للتدريب

بغداد ـ الصباح الجديد:

زَارَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أول أمس، يرافقهُ رئيس الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم إياد بنيان وسفير العراق في إسبانيا د. عادل مصطفى، مركز ماربيا للتدريب في اسبانيا وتجولوا في أروقتهِ.

واطلع السيد الوزير على المجمع الرياضي الذي يُعد واحدًا من المجمعات المتميزة على مستوى أوربا والعالم، وسيُقيم المنتخب العراقي بكرة القدم معسكرًا تدريبيًا يمتد لعدةِ أيام استعدادًا لخوض التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر ٢٠٢٢.

من جانبه، كشف إياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مكان مسكر أسود الرافدين الذي سيدخله تحضيرا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، التعاقد مع المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات، لتدريب المنتخب خلفا للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش.ويشارك العراق ضمن المجموعة الأولى في الدور النهائي للتصفيات إلى جوار منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وإيران وكوريا الجنوبية.وتنطلق تصفيات المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية في سبتمبر أيلول، وتنتهي في مارس آذار، بينما يقام الملحق في يونيو حزيران.

وقال بنيان في تصريحات صحفية»الاتحاد قرر إقامة معسكر تدريبي للمنتخب في مدينة ملقا الإسبانية يبدأ من نهاية الأسبوع الحالي ويستمر لمدة 10 أيام بقيادة المدرب الهولندي ديك أدفوكات».

وزاد: «الاتحاد العراقي في صدد الانتهاء من إصدار تأشيرات الدخول للمنتخب الوطني، وسيلتحق اللاعبين بمعسكر إسبانيا، ومن ثم يكمل المنتخب بالتحضيرات في معسكر آخر قد يكون في تركيا لحين انطلاق التصفيات».

وأتم إياد بنيان: «الأمور تسير بشكل جيد والمدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات متحمس لقيادة المنتخب، ونأمل أن يحقق أسود الرافدين المطلوب في التصفيات ويظهر المنتخب بشكل يليق بالعراق».

وتولى أدفوكات تدريب الكثير من الأندية كما تولى تدريب منتخب هولندا 3 مرات إلى جانب تدريب منتخبات الإمارات وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا وصربيا.وتوج أدفوكات بألقاب الدوري مع أندية أيندهوفن الهولندي ورينجرز الإسكتلندي وزينيت سان بطرسبرج الروسي الذي توج معه أيضا بكأس الاتحاد الأوروبي في 2008.

وتعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، مع المدرب الهولندي ديك أدفوكات، بعد أن فشلت المفاوضات بشكل تام مع البرتغالي كارلوس كيروش.وتوصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة إياد بنيان، لاتفاق مع المدرب الهولندي الكبير لقيادة المنتخب العراقي في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.وفتحت المفاوضات مع أدفوكات فتحت بوقت سابق كخيار بديل في حال تعثرت صفقة كيروش، وفعلا غادر درجال وبنيان لإسبانيا لإبرام العقد مع أدفوكات بعد أن وصل الاتحاد إلى طريق مغلق مع البرتغالي.

ويتألف الجهاز الفني المعاون من زيليكو بتروفيتش (مدربا مساعدا) وكورنيليس بوت (مدربا مساعدا) وفلاديمير كرونيتش (مدربا للياقة بدنية) ورحيم حميد (مدربا مساعدا) وأحمد جاسم (مدرباً لحراس المرمى) وعلي النعيمي (محللا فنيا).

يشار إلى أن أدفوكات أشرف على تدريب أكثر من 10 أندية حقق معها إنجازات عديدة، وتولى أيضاً مهمة تدريب المنتخب الهولندي في 3 مناسبات، بالإضافة إلى تدريبه منتخبات الإمارات، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وروسيا، وصربيا.وفاز أدفوكات بالعديد من الألقاب أبرزها لقب الدوري مع آيندهوفن الهولندي ورينجرز الإسكتلندي وزينيت سان بطرسبرج الروسي، الذي فاز معه أيضاً بكأسي الاتحاد الأوروبي 2008.

إلى ذلك، ذكر رحيم حميد مساعد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم أنه تقرر تأجيل تجمع لاعبي المنتخب المقرر أمس.. وقال رحيم حميد «لقد ارتأينا تأجيل التجمع المنتخب المقرر أمس لحين عودة رئيس الهيأة التطبيعية اليوم الثلاثاء»، مبينا أن هناك تعليمات جديدة سنتلقاها لتحديد موعد جديد للتدريبات ومن ثم الشروع بالتجمع».

وعن رأيه بالمدرب الهولندي الجديد قال حميد؛ إن «تعاقد التطبيعية مع مدرب بحجم ديك ادفوكات يعد مكسبا للكرة العراقية، مشيرا إلى انه خبير كروي يمتلك من الخبرة الكثير.وأضاف: يكفي انه قاد فرق كبيرة مثل هولندا وروسيا وكوريا الجنوبية.

وأشار إلى ان حلم التأهل لكأس العالم ليس بالأمر الصعب بوجود هذا الاهتمام الكبير من الجهات المعنية، شرط ان يكون التكاتف والتعاون حاضراً من قبل جميع الأطراف لدعم منتخبنا الوطني.