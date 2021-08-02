معتز برشم يسطر التاريخ ويهدي قطر ذهبية الوثب العالي

طوكيو ـ وكالات:

حقق البطل القطري معتز برشم إنجازاً تاريخياً ومنح بلاده الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي ضمن ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.وسبق لبرشم الحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 كما حصل على المركز الأول في بطولة العالم لألعاب القوى «الدوحة 2019» عندما حقق قفزة بارتفاع 2.37 م.

وبدأ برشم طريقه لنيل الذهبية بمحاولة أولى قفز فيها 2.27 م، ثم كانت القفزة الثانية الرائعة بارتفاع 2.30 م، وهي القفزة التي جعلته يتصدر المنافسات منذ البداية، ثم تجاوز ارتفاع 2.33 من المحاولة الأولى، ثم استمر التألق القطري مع تجاوز قفزة 2.35 من المحاولة الأولى بنجاح مبهر، قبل أن ينجح في قفز 2.37، فاستمر في ريادته للترتيب العام للمتنافسين .وشهدت محاولة قفز 2.39 م قمة الإثارة حيث فشل جميع المتسابقين في تخطي هذا الارتفاع فذهبت الذهبية إلى معتز برشم ودولة قطر في لقطة تاريخية.

وهي الميدالية الذهبية الثانية لقطر في أولمبياد طوكيو 2020 وفي تاريخ مشاركاتها الأولمبية بشكل عام، إذ كان الرباع القطري فارس إبراهيم قد صنع التاريخ أمس بتتويجه بذهبية وزن 96 كغ.وفي إطار المسابقة ذاتها ذهبت الميدالية الذهبية أيضاً إلى الإيطالي جانماركو تامبيري الذي تعادل مع معتز برشم في كل شيء حتى في عدد مرات الأخطاء، فيما حصد البيلاروسي ماكسيم نداسيكو الميدالية البرونزية.

وأحرزت الفنزويلية يوليمار روخاس ذهبية الوثب الثلاثي في أولمبياد طوكيو 2020 محطمةً الرقم العالمي.ووثبت روخاس 15.67 متراً في محاولتها السادسة الأخيرة، لتتخطى الرقم العالمي المسجّل باسم الأوكرانية إينيسّا كرافيتش (15.50 متراً) عام 1995.ونالت البرتغالية باتريسيا مامونا الفضية (15.01 م) والإسبانية آنا بيليتيرو (14.87 م) البرونزية.وقالت روخاس بعد الفوز «أنا لا أجد الكلمات، لا يمكنني أن أصف الشعور في الوقت الراهن. ذهبية أولمبية مع رقم أولمبي ورقم عالمي…يا للهول! هذه أمسية مذهلة».وتابعت «كنت أتطلع لذلك، كنت أدرك أن قدماي ستخدمانني اليوم. أخفقت قليلًا في الجانب الفني ولكن كان عليّ أن أقدم كل ما لدي في الوثبة الhخيرة وهذا ما حصل».

من جانبها، كشفت ألمانيا عن نواياها في ذهبية سباق المطاردة للفرق للسيدات ضمن منافسات الدراجات في ألعاب طوكيو، بعد أن حطمت الرقم القياسي العالمي في الجولة التأهيلية، مع انطلاق برنامج الدراجات على المضمار، أمس.. وأكمل الرباعي الألماني المؤلف من فرانتسيسكا براوسه وليزا برناور وليزا كلاين وميكه كروجر 16 لفة على مضمار ايزو في أربع دقائق و07:307 ثانية ليتفوقن بفارق نحو ثلاث ثوان على الرقم القياسي السابق المسجل باسم بريطانيا حين فازت بالذهبية في أولمبياد ريو 2016.

وبدت بريطانيا، التي سجلت أربع دقائق و10.236 ثانية سابقا، في طريقها لاستعادة الرقم القياسي العالمي لكنها احتلت المركز الثاني بعد أن سجلت أربع دقائق و09:022 ثانية.وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث بعد أن حطمت أيضا الرقم القياسي السابق مسجلة أربع دقائق و10:118 ثانية واحتلت إيطاليا المركز الرابع.

وصعدت الأرجنتين إلى الدور قبل النهائي لهوكي السيدات بدورة الألعاب الأولمبية، بعدما تغلبت على ألمانيا 3-0، في دور الثمانية، لتواصل بذلك تقدمها نحو إحراز أول ذهبية أولمبية في اللعبة.وسجل أهداف المنتخب الأرجنتيني، أوجوستينا ألبرتاريو وماريا خوسيه جراناتو وفالنتينا رابوسو، ليحقق الفريق الذي أحرز الفضية في دورتي 2000 و2012، انتصارا مستحقا.كذلك تأهل المنتخب الهندي إلى المربع الذهبي بعدما تغلب 1-0 على نظيره الأسترالي، الفائز بثلاث ذهبيات من قبل.سجلت جورجيت كور هدف الهند الوحيد في المباراة، ليصل الفريق إلى الدور قبل النهائي للمرة الثانية في تاريخه، وكانت المرة الأولى قبل 41 عاما في موسكو.وتتواصل منافسات دور الثمانية بلقاء هولندا مع نيوزيلندا، وبريطانيا المتوجة بالذهبية في أولمبياد ريو 2016 ضد إسبانيا.

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