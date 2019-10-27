وزير النفط يؤكد الحرص على زيادة انتاج المشتقات النفطية وتحسين نوعيتها

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان امس الاحد ان المنشات الحيوية والانتاجية في القطاع النفطي تعمل وفق الخطط المرسومة وبمعدلات الانتاج الطبيعية”.

وذكر بيان للوزارة تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “الوزير قام بزيارة لشركة مصافي الوسط ( مصفى الدورة ) واشاد بجهود العاملين في شركة مصافي الوسط “، مؤكدا على “ارتفاع الطاقات الانتاجية من المشتقات النفطية من خلال اضافة وحدات جديدة منها وحدات الازمرة وتحسين البنزين وغيرها ، بهدف تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية”.

واضاف البيان ان “الغضبان اطلع خلال جولته في المصفى على الوحدات الانتاجية ، واوعز بضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين وزيادة الانتاج وتطويره بما يلبي الحاجات الفعلية للاستهلاك من وقود البنزين وزيت الغاز والنفط الابيض والغاز السائل”.

وأشار الى ان الوزير عقد اجتماعا موسعا مع الملاكات القيادية في الشركة للاطلاع على اليات العمل والمشاريع المستقبلية الخاص بزيادة الانتاج وتطوير نوعيته”.