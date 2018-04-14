الولايات المتحدة تحث العراقيين على المشاركة بنحو واسع في الانتخابات

بغداد ـ الصباح الجديد:

حثَّ السفير الأميركي في بغداد، دوغلاس سيليمان، الناخبين العراقيين على المشاركة بنحو واسع في الانتخابات، فيما اكد ان حكومة بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولا تدعم جهة على حساب جهات اخرى.

وقال سيليمان في مقابلة متلفزة “الانتخاب هو حق للعراقيين وانصحهم لذلك وعندما تنتخبوا لا تنظروا الى الماضي وانظروا للمستقبل واختاروا الحزب او المرشح بمن تعتقدونه الامثل لمستقبل العراق”.

وأضاف، “انا قلق بخصوص السياسيين الذين يقولون ان المشاركة في الانتخابات لا تشكل فرقاً” مبينا “ما نود ان نراه هو عراق مستقر، لاسيما وهو يمتلك الثروة النفطية والمائية والزراعية وطاقات بشرية وما نعتقده مهما للعراق لضمان مستقبله ان يكون له اقتصاد مستقل بعيدا عن البيروقراطية والسيطرة المركزية وضرورة جذب الاستثمارات”.

وأكد “نحن نقدم الدعم الاستشاري لمفوضية الانتخابات، وسنكون مراقبين رسميين مع باقي البعثات والامم المتحدة في المراقبة ومساعدة المنظمات غير الحكومية بذلك ونركز الان على جعل الانتخابات افضل واكثر نزاهة وشفافة بقدر الامكان”.

ولفت سيليمان “نعتقد ان الاجراءات الموضوعة في هذه الانتخابات والتصويت الالكتروني افضل مما استعمل في السابق (التصويت والعد والفرز اليدوي) وسوف تكون نتائجه مضمونة أكثر ويصعب بطرق مختلفة اي عمليات تزوير، لذا نحاول قدر المستطاع ان نجعل هذه الانتخابات افضل من سابقاتها”.

وعن مرحلة ما بعد داعش في العراق قال السفير الاميركي “هزيمة داعش في العراق حدث مهم في المنطقة بل العالم والادارة الامريكية مهتمة بأوضاع العراق والتركيز ينصب على محاربة ايدلوجية فكر داعش ومنع عودته عسكريا على الارض”.

وأضاف “كما نركز للمرحلة المقبلة في المصالحة السياسية والتطور والتنمية الاقتصادية فمستقبل العراق يبنى على الاجيال المقبلة التي تحتاج الى التنمية والتعليم وفرص العمل”.

ونوه “هناك تهديد أمني مستمر من داعش في العراق بوجود خلايا نائمة ولكن جهود القوات الامنية العراقية لمواجهة داعش فاعلة ومؤثرة لغاية الان” نافياً بشدة “وجود قواعد اميركية في العراق ولا توجد نوايا لذلك اطلاق وحيثما تتواجد قوات تحالف فهي تتواجد مع القوات العراقية للتدريب والمشورة العسكرية”.

وأشار الى ان “هناك اتفاق بين العراق وحكومة الولايات المتحدة بمساندة ودعم العراق وبناء مؤسساته” مبينا ان “تطور الديمقراطية في العراق يعتمد على الشعب العراقي ومن الضروري المصالحة والحوار سواء على مستوى مكونات المجتمع أو المكونات السياسية”.

وعن موقف الولايات المتحدة من دعم ولاية ثانية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، قال السفير الامريكي “لا ندعم أفراداً أو أحزاباً بالانتخابات”.

وأكد “نحن نقف مع العراق ونتعامل معه كدولة يحكمها دستور ونتعاطى مع جميع قواه السياسية على قدم المساواة بمختلف توجهاتهم، وتبقى الديمقراطية هي أفضل طريق لحل المشاكل”.