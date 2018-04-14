انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات مجلس النوّاب 2018

بغداد ـ الصباح الجديد:

أنطلقت أمس السبت، الحملة الاعلامية للائتلافات والاحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والمرشحين لانتخابات مجلس النواب المقررة في 12 من آيار المقبل.

وتنتهي الحملة بحسب مفوضية الانتخابات قبل 24 ساعة من بدء يوم الاقتراع وذلك لاتاحة الفرصة للمرشحين للاعلان عن برامجهم الانتخابية والتعريف بانفسهم للناخبين.

وأكدت المفوضية في بيان انها “ستتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي وتنفيذ الفقرات الواردة في نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لسنة 2018 والخاصة بمن يخالف ضوابط الحملات وفق المادة 22 من النظام المذكور”.

ودعت جميع الائتلافات والاحزاب والمرشحين الى التعاون مع مفوضية الانتخابات والالتزام بتطبيق مفردات وضوابط نظام الحملات الانتخابية.

يذكر ان مفوضية الانتخابات صادقت على قوائم المرشحين البالغ عددهم 7188 مرشحاً.

وسيبدأ تيار الحكمة الوطني بسياسة جديدة اطلق عليها تسمية الموج الازرق يتبعها في الحملات الدعائية الانتخابية تنقذ العاصمة بغداد وبقية المحافظات من التشويه ومن النشر العشوائي.

ولأول مرة منذ الانتخابات الاولى في العراق بعد 2003، يتجرأ تيار سياسي ويجازف بعدم نشر حملته الدعائية في شوارع المدن ومنها العاصمة بغداد وذلك حفظاً للذوق العام.