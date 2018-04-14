التعليم تدعو وزارة الصحة الى التعاون لحماية الأطباء

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الرزاق العيسى، امس السبت، إلى رفع وتكثيف مستوى التعاون بين وزارتي التعليم العالي والصحة وتوفير بيئة مناسبة لحماية الأطباء.

وذكر العيسى في كلمته خلال المؤتمر العلمي الخاص بالتعليم الطبي الذي أقامته جامعة الكوفة بالتعاون مع جامعة لستر البريطانية ومؤسسة بحر العلوم الخيرية وبحضور البارونة إيما نيكلسون عضو مجلس اللوردات البريطاني وتابعتها “الصباح الجديد “، ان “وزارة التعليم العالي تضع في إستراتيجيتها الوطنية مكانة متميزة للتخصصات الطبية لما لها من تماس مباشر بحياة الفرد والمجتمع”.

واوضح انه “من الضروري التواصل مع الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث الطبية و إيجاد مساحات تضمن تنمية الخبرات بما يعزز أهداف الجودة والاعتماد”.

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الرزاق العيسى، امس السبت، إلى رفع وتكثيف مستوى التعاون بين وزارتي التعليم العالي والصحة وتوفير بيئة مناسبة لحماية الأطباء.

وذكر العيسى في كلمته خلال المؤتمر العلمي الخاص بالتعليم الطبي الذي أقامته جامعة الكوفة بالتعاون مع جامعة لستر البريطانية ومؤسسة بحر العلوم الخيرية وبحضور البارونة إيما نيكلسون عضو مجلس اللوردات البريطاني وتابعتها “الصباح الجديد “، ان “وزارة التعليم العالي تضع في إستراتيجيتها الوطنية مكانة متميزة للتخصصات الطبية لما لها من تماس مباشر بحياة الفرد والمجتمع”.

واوضح انه “من الضروري التواصل مع الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث الطبية و إيجاد مساحات تضمن تنمية الخبرات بما يعزز أهداف الجودة والاعتماد”.

مبينا انه “من حق كلياتنا المختصة أن تفخر باعتماد المجلس الوطني لكليات الطب في العراق ضمن مجالس الاعتماد العالمية”.

واشار العيسى الى أن “هذا المنجز يدلل على مستوى الرصانة وخطوات الاعتماد المعمول بها في كليات الطب في العراق”.