أكثر من 75 ترليون دينار تكلفة الوحدات المتضررة بالعمليات الإرهابية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التخطيط، أمس السبت، ان اكثر من 75 ترليون دينار مجموع تكلفة الوحدات المتضررة نتيجة العمليات الإرهابية، مبينة ان الأضرار التي لحقت بالوحدات الاقتصادية في محافظة صلاح الدين كانت هي الأعلى من بين المحافظات المشمولة.

وقالت الوزارة خلال مسح اجرته خلال شهر نيسان من عام 2018 لعدد من المحافظات التي تضررت بفعل العمليات الارهابية شملت (نينوى، كركوك، صلاح الدين، ديالى، بغداد، الانبار وبابل) بتقرير لها تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “عدد الوحدات الاقتصادية المتضررة نتيجة سيطرة العصابات الإرهابية وعمليات التحرير بلغت 8457 وحدة اقتصادية مختلفة الأنواع كان العدد الأكبر منها في قطاع الأبنية الحكومية وبواقع 2167 وحدة اقتصادية يليه قطاع النقل حيث بلغ عدد الوحدات المتضررة فيه 2041 وحدة”، مبينة ان “مجموع التكلفة الكلية للوحدات الاقتصادية المتضررة قد بلغت 75.306 تريليون دينار ولمختلف القطاعات”.

واضافت الوزارة ان “القطاع الأكثر تضرراً من بين القطاعات هو قطاع الكهرباء حيث بلغت قيمة الأضرار التي لحقت به 9.586 تريليون دينار يليه قطاع النفط والغاز والذي بلغ 6.145 تريليون دينار ثم قطاع الصناعة التحويلية وقد بلغ 5.477 تريليون دينار وذلك لكونه من القطاعات الكبيرة من حيث رأس المال والتي تخدم العديد من المحافظات، أما مجموع التكلفة الكلية للوحدات المتضررة في الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة فقد بلغت 20.514 تريليون دينار”.

وتابعت الوزارة ان “الأضرار التي لحقت بالوحدات الاقتصادية في محافظة صلاح الدين كانت هي الأعلى من بين المحافظات المشمولة بالمسح وبواقع 13.821 تريليون دينار تليها محافظة نينوى وبواقع 10.057 تريليون دينار ثم محافظة الانبار وقد بلغت 9.529 تريليون دينار”، مشيرة الى ان “سبب كون محافظة صلاح الدين هي الأعلى من بين المحافظات هو وجود المصافي ومحطات الكهرباء في هذه المحافظة”.

ولفتت الوزارة الى ان “محافظة نينوى تصدرت المحافظات في قيمة المباني السكنية المتضررة في الحضر حيث إن أعلى قيمة أضرار للمباني السكنية في البيئة الحضرية ظهرت في محافظة نينوى اذ بلغت 5.8 تريليون دينار عراقي وقد شكلّت ما نسبته 57.8% من قيمة الأضرار في المنطقة الحضرية تليها محافظة الانبار بقيمة ضرر قدره 2.3 تريليون دينار عراقي وبواقع 22.7% من قيمة الأضرار في المنطقة الحضرية ثم محافظة صلاح الدين بقيمة ضرر بلغت 1.4 تريليون دينار عراقي وبواقع 13.6%”.

يذكر ان تنظيم “داعش” سيطر في عام 2014 على بعض المحافظات العراقية مما ادى الى احداث اضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.