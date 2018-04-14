تأجيل موعد تقديم العطاءات لتطوير الرقع الاستكشافية الحدودية الى 25 نيسان

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة النفط، أمس السبت، عن تأجيل موعد تقديم عطاءات الشركات العالمية المؤهلة لجولة التراخيص الخاصة بتطوير 11 رقعة استكشافية حدودية إلى 25 من شهر نيسان الحالي، مبينة أن عدد الشركات المؤهلة التي اشترت حقائب المعلومات 14 شركة من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “الوزارة أجلت فترة تقديم عطاءات الشركات العالمية المؤهلة لجولة التراخيص الخاصة بتطوير 11 رقعة استكشافية حدودية إلى 25 من شهر نيسان الحالي، بناءً على طلب الشركات بمنحها المزيد من الوقت لدراسة العروض الخاصة بهذه الجولة قبل تقديم عطاءاتها في التاريخ المحدد”.

وأضاف، أن “دائرة العقود والتراخيص البترولية كانت قد أرسلت إلى الشركات المؤهلة يوم أمس الجمعة 13 نيسان 2018، وثيقة المناقصة النهائية وشروط المناقصة ونموذج لعقدين، الأول يشمل استكشاف وتطوير وانتاج الرقع الاستكشافية، والنموذج الثاني يشمل عقد تطوير وانتاج”، مبيناً أن “عدد الشركات المؤهلة التي اشترت حقائب المعلومات (14) شركة من جنسيات مختلفة”.

ولفت جهاد، إلى أن “عقود هذه المناقصة هي عقود خدمة جرى تعديل بعض فقراتها بالتشاور والحوار مع الشركات المؤهلة وبما يحقق الاهداف المشتركة للأطراف المعنية”، متابعاً أن “دائرة العقود والتراخيص البترولية حددت يوم 25 نيسان موعدا نهائيا لتقديم العطاءات في جلسة ومؤتمر علني ومباشر يعقد لهذا الغرض في مركز الوزارة بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين..

وممثلي الشركات العالمية المشاركة ووسائل الاعلام والصحافة”.

وكانت دائرة العقود والتراخيص كانت قد حددت في وقت سابق الـ 15 من شهر نيسان 2018 موعدا لتقديم العطاءات.