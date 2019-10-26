المحكمة الاتحادية شددت على عدم المساس بالمتظاهرين وتؤكد حقهم بالتعبير عن رأيهم

بغداد – الصباح الجديد

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم السبت، دعمها لمطالب المتظاهرين، فيما شددت على عدم المساس بالمواطنين وهم يعبرون عن حقهم الدستوري.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة أياس الساموك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا تؤكد دعمها للمطالب الدستورية والقانونية للمتظاهرين، وتؤكد على حقهم الدستوري في الاحتجاج، وصون الحريات العامة بما فيها حق التعبير عن الرأي”.

وأضاف الساموك، ان “المحكمة تشدد على عدم المساس بالمواطنين وهم يعبرون عن مطالبهم وفق السياقات الدستورية، وعدم التعرض للأملاك العامة والخاصة لأنها ملك الشعب”