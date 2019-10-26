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المحكمة الاتحادية شددت على عدم المساس بالمتظاهرين وتؤكد حقهم بالتعبير عن رأيهم

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بغداد – الصباح الجديد

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم السبت، دعمها لمطالب المتظاهرين، فيما شددت على عدم المساس بالمواطنين وهم يعبرون عن حقهم الدستوري.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة أياس الساموك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا تؤكد دعمها للمطالب الدستورية والقانونية للمتظاهرين، وتؤكد على حقهم الدستوري في الاحتجاج، وصون الحريات العامة بما فيها حق التعبير عن الرأي”.

وأضاف الساموك، ان “المحكمة تشدد على عدم المساس بالمواطنين وهم يعبرون عن مطالبهم وفق السياقات الدستورية، وعدم التعرض للأملاك العامة والخاصة لأنها ملك الشعب”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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