الأمن العراقي يعمم قانون الإرهاب على مخربي الاحتجاجات

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم السبت، أن القوات الأمنية ستتعامل مع المخربين خلال الاحتجاجات الجارية في البلاد “وفق قانون الإرهاب”.

وجاء في بيان صحفي للقيادة أنه “في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي واعز ضمير”.

وأضاف البيان: “وعليه فإن قواتنا الأمنية البطلة بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل”.

وتابع: “كما أننا نحذر من العبث بأمن المواطنين وستكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، وندعو المتظاهرين إلى التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم، وستكون الأجهزة الأمنية كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين”.

كما أكدت الداخلية العراقية أن “التظاهرات انحرفت عن مسارها والبعض استغلها للاعتداء على الممتلكات”، مضيفة أن “القوات الأمنية التزمت بالمعايير المتبعة لفض التظاهرات”.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الجنوب والوسط احتجاجات مطالبة بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل، تخللتها مواجهات مع رجال الأمن أدت إلى مقتل متظاهرين وإصابة آخرين من المدنيين ومنتسبي الأمن.