قيادي تركماني: اقليم كردستان منح 5000 كردي سوري نازح الجنسية العراقيـة

بغداد – الصباح الجديد:

كشف القيادي التركماني جاسم محمد جعفر امس الاربعاء عن فتح تحقيق اتحادي من قبل وزارة الداخلية بعد منح اقليم كردستان التجنيس لـ5000 سوري كردي نازح مؤخرا، مؤكدا :” ان القرار يعد خرقا للدستور والقانون العراقيين “.

وقال جعفر في تصريح صحفي :” ان المعلومات التي حصلت عليها وزارة الداخلية تفيد بقيام حكومة كردستان بمنح 5000 سوري كردي الجنسية العراقية عبر الاقليم “.

واضاف :” ان الوزارة فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة التفاصيل ، وفي حال صحة تلك المعلومات فسيتم اتخاذ ما يلزم ويتم سحب تلك الجنسيات كونها منحت بطريقة غير مشروعة”.

واوضح النائب السابق :» ان قرار منح الجنسية العراقية اتحادي وبموافقة وزارة الداخلية ، ولا يمكن منحها عبر المحافظات ، وما جرى يعد خرقا دستوريا « ، مستبعدا ان يتم توطين المجنسين السوريين في كركوك في الوقت الراهن لسيطرة السلطة الاتحادية عليها .