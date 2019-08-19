شاحنة كامبوزيا في افتتاح مهرجان دهوك السينمائي الدولي السابع

كوثر جبارة ـ دهوك:

يفتتح مهرجان دهوك السينمائي الدولي دورته السابعة في التاسع من شهر سبتمبر القادم بالفيلم الروائي (الشاحنة The Truck) للسيناريست والمخرج الكوردي الإيراني الشهير (كامبوزيا برتوي)، الذي يطول الحديث عن قائمة الجوائز التي رُشِّح لها وحاز عليها، بوصفه مخرجا أو كاتبا للسيناريو، ومن أهمها جائزة اليونسيف لفيلمه (السمكة 1989) كما رشح فيلمه (الستارة 2013) لجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي، ورشح الفيلم نفسه، في العام ذاته، لجائزة أفضل إخراج في مهرجان آسيا السينمائي الدولي، وحصل على جائزة (السيمرغ الماسي) لأفضل سيناريو من مهرجان الفجر السينمائي الدولي لأكثر من مرة في السنوات 2002 عن فيلم (أنا ترانه وعمري 15 سنة) و 2005 عن فيلم (كافيتيريا الترانزيت) وعام 2017 عن فيلم (فيراري) وعام 2019 عن فيلم (الشاحنة) الذي رُشِّح في النسخة نفسِها من المهرجان لجائزتي أفضل إخراج وأفضل فيلم، وله العديد من الجوائز الأخرى.

تعامل (برتوي) بصفته كاتبا للسيناريو مع العديد من المخرجين الإيرانيين الأكثر شهرة مثل (مجيد مجيدي) الذي كتب له سيناريو فيلم (محمد رسول الله 2015) وكذلك (جعفر بناهي) الذي اشترك معه في إخراج فيلم (الستارة) سابق الذكر، وغيرهم.

اشترك في تمثيل فيلم (الشاحنة) كل من سعيد آقاخاني، و نيكي كريمي، وتروسكا جولا، ورامين راستاد، ويعقوب برسا، ونسرين مرادي، وآخرون. وتولى إدارة التصوير تورج أصلاني.