اسود الرافدين يواجهون عمان في أولى مبارياتهم بخليجي ٢٤

ثلاثة تعادلات في الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

جرت قرعة بطولة كاس الخليج في نسختها الـ٢٤ في العاصمة القطرية الدوحة، امس، وبمشاركة خمسة منتخبات هي العراق والكويت واليمن وسلطنة عمان، بالإضافة الى البلد المضيف قطر، ومن المؤمل ان تنطلق منافسات البطولة يوم السابع والعشرين من الشهر المقبل.

وأوقعت القرعة منتخبنا في اولى مبارياته مع المنتخب العماني، وسيكون في حالة انتظار بالدور الثاني، فيما سيواجه في الجولة الثالثة منتخب الكويت على ان يلتقي مع اصحاب الارض والجمهور المنتخب القطري في الجولة الرابعة، في حين يختتم مبارياته امام منتخب اليمن.

علما ان البطولة ستجري بنظام الدوري، والذي يجمع اكثر عدد من النقاط سيتوج بلقب البطولة من مرحلة واحدة.وستقام البطولة في المدة بين ٢٧ من تشرين الثاني، وحتى ٩ من كانون الأول، في حين قررت السعودية والإمارات والبحرين عدم المشاركة بسبب ألازمة السياسية مع قطر.

وفي منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز، وقع فريق الشرطة حامل اللقب في فخ التعادل أمام نفط ميسان بعد تعادله بهدفين لمثلهما.

تمكن فريق نفط ميسان من تكرار سيناريو مباراة الموسم الماضي مثلما خطط المدرب أحمد دحام، وخطف نقطة التعادل بعد انتهاء المباراة بهدفين لكلا الفريقين، والتي أقيمت على ملعب ميسان الأولمبي.

نفط ميسان فاجأ الشرطة وتقدم بهدف مبكر في الدقيقة السادسة من المباراة بواسطة قائد الفريق وسام سعدون برأسية استقرت في شباك الشرطة، لكن رد فعل الضيوف كان سريعا، ففي الدقيقة 38 تمكن علي صباح من تعديل النتيجة بتسديدة قوية ليحرز هدف التعديل.

وواصل الشرطة مساعيه لتحقيق هدف السبق وتمكن اللاعب علي يوسف من استثمار الكرة التي تلقاها من علاء عبد الزهرة ليسجل منها هدف الشرطة الثاني في الدقيقة 45 من المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الشوط الثاني ضغط فريق نفط ميسان على مرمى الشرطة وأضاع عددًا من الفرص عبر وسام سعدون قبل أن يعدل باسم حمود النتيجة في الدقيقة 50 من المباراة، وأضاع باسم حمود وحسين سلمان فرص أخرى لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكلا الفريقين.ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر، فيما حصد نفط ميسان النقطة الأولى ولديه مباراتين مؤجلتين ليكون في المركز السابع عشر.

وتقاسم فريق الزوراء وضيفه الميناء نتيجة مباراتهما التي أقيمت في ملعب الشعب الدولي بتعادلهما بهدفين لكلا الفريقين.الزوراء بحث عن النقاط الثلاث كون المباراة في ملعبه وبين أنصاره، فيما سعى الميناء للحفاظ على صداراته للائحة.وتمكن مهند عبد الرحيم من تسجيل هدف السبق في الدقيقة 33 من المباراة، لكن المحترف السيراليوني فوفانا تمكن من تعديل النتيجة بعد مرور دقيقة واحدة فقط.ولم يهدأ الزوراء وعاد للتقدم بواسطة المهاجم علاء عباس في الدقيقة 36 من المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد.

في الشوط الثاني دفع الزوراء ثمن الفرص التي أهدرها، حين تمكن الميناء من خطف هدف متأخر عند الدقيقة 85 ،عبر نفس اللاعب المحترف السيراليوني فوفانا لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.ورفع الميناء رصيده إلى النقطة الثامنة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة الخامسة في المركز الخامس.

وحسم التعادل مباراة أربيل وزاخو لنفس الجولة والتي أقيمت في ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل، بعد أن انتهت بهدف لكلا الفريقين.

الشوط الأول شهد تحفظ واضح من الفريقين برغم بعض الفرص الخجولة للفريقين لم تثمر عن شيء لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.في الشوط الثاني افتتح أربيل النتيجة عن طريق اللاعب بارزان شيرزاد في دقيقة 75، لكن فريق زاخو عاد للمباراة وعدل النتيجة عن طريق اللاعب زياد أحمد في دقيقة (81)، لتنتهي بالتعادل بهدف لكلا الفريقين.

ورفع أربيل رصيده إلى النقطة إلى المركز العاشر برصيد 4 نقاط، فيما حصد زاخو النقطة الأولى ليحتل المركز الثامن عشر.

إلى ذلك، حسم التعادل السلبي، مباراة الحدود والنجف، والتي أقيمت مساء أمس في ملعب التاجي لحساب ختتام الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.ورفع النجف رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز السابع، فيما رفع الحدود رصيده للنقطة الثانية في المرتبة الـ17.