طهران: «الخطوة الرابعة» لتقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي جاهزة

الصباح الجديد ـ وكالات :

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن الخطوة الرابعة لتقليص التزامات طهران الواردة في الاتفاق النووي جاهزة.

وأضاف موسوي، امس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت عن جزء من هذه التقليصات المنتظرة، معربا عن أمله في ألا تتجه الأمور لتطبيق الخطوة الرابعة، وأن يتمكن الطرف المقابل من تنفيذ التزاماته.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه في حال لم تنفذ أوروبا التزاماتها بموجب الاتفاق خلال الفترة المتبقية سنقدم على تطبيق الخطوة الرابعة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن محتوى الخطوة الرابعة، مؤكدا عزمه الإعلان عن ذلك بعد اجتماع مجلس الأمن القومي واللجنة الإيرانية للإشراف على تطبيق الاتفاق النووي. وأضاف ظريف: «سنقدم على تنفيذ الخطوة الرابعة في حال لم تتمكن أوروبا من تنفيذ التزاماتها خلال الفرصة المتبقية».